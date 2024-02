Stellantis: Ayvens acquisterà 500 mila veicoli per la sua flotta

I veicoli saranno usati da Ayvens e le sue affiliate per la flotta di leasing a lungo termine in Europa nei prossimi tre anni. Le prime consegne inizieranno nel primo semestre del 2024. Ayvens, nata dalla fusione tra ALD Automotive e LeasePlan, è il principale attore globale del settore

Importante collaborazione per Stellantis. L’azienda, guidata da Carlo Tavares, ha firmato un accordo quadro multimiliardario con Ayvens, azienda che opera nella gestione delle flotte e del leasing a lungo termine in per l’acquisto di 500.000 veicoli. I veicoli saranno usati dalle affiliate di Ayvens per la flotta di leasing a lungo termine in Europa nei prossimi tre anni. Le prime consegne inizieranno nel primo semestre del 2024.

Grazie a questo accordo, Ayvens offrirà una vasta selezione di veicoli Stellantis ai propri clienti, inclusi marchi come Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall, con la possibilità di ampliare il portfolio Stellantis in futuro. La priorità sarà data all’integrazione dei veicoli sostenibili di Stellantis nella strategia multi-brand di Ayvens.

Le consegne includeranno una vasta gamma di segmenti, dai modelli city car ai SUV, furgoni e minivan (anche fino a 7 e 9 posti), con opzioni di motorizzazione varie, inclusi veicoli elettrici a batteria, con le più recenti innovazioni software e di infotainment. Le specifiche quantità, composizioni degli ordini e date di consegna saranno concordate in modo flessibile tra le due aziende, considerando le caratteristiche della flotta e la domanda del mercato, oltre ai volumi già pianificati per il 2024.

Ayvens: leader mondiale nel leasing auto

Ayvens è nata dalla fusione tra ALD Automotive e LeasePlan nel maggio 2023, diventando il principale attore globale nel leasing auto multi-channel e multi-brand. Con una vasta base di clienti che include aziende, PMI e privati, la società si distingue per la sua leadership nella mobilità sostenibile. Con oltre 15.700 dipendenti in 42 Paesi e una flotta di 3,4 milioni di veicoli, di cui la più grande flotta di veicoli elettrici multi-brand al mondo, Ayvens è impegnata nell’azzeramento delle emissioni nette di carbonio e nella trasformazione digitale del settore della mobilità. L’azionista di maggioranza è Société générale.

Accordo Stellantis e Ayvens: l’obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile

Entrambe le aziende si dedicano a promuovere la mobilità sostenibile. Stellantis, nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, ha annunciato l’obiettivo di raggiungere il 100% delle vendite di autovetture elettriche a batteria (BEV) in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti di autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV entro il 2030. Per raggiungere tali obiettivi, Stellantis sta garantendo circa 400 GWh di capacità delle batterie attraverso sei impianti di produzione in Nord America ed Europa. L’azienda si muove verso l’obiettivo di diventare a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038, con una compensazione per una parte delle emissioni residue.

Per Ayvens l’accordo con Stellantis si allinea con il suo piano strategico PowerUP 2026, mirato a facilitare una transizione graduale verso la mobilità sostenibile. Attraverso un programma dedicato alle vetture elettriche, Ayvens supporta i clienti nel loro percorso verso l’elettrificazione, offrendo consulenza strategica, consigli su come ridurre i costi e l’impatto ambientale. Utilizzando dati e strumenti collaborativi, team di consulenza specializzati aiutano professionisti e imprese a ottimizzare la gestione delle auto aziendali, ridurre i costi totali di proprietà e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

“Grazie ai nostri brand iconici e alla nostra offerta di veicoli elettrici siamo in grado di offrire una soluzione su misura per ogni esigenza, ogni budget e stile di vita. Grazie a questo accordo, i clienti attuali e futuri dei brand Stellantis potranno provare le nostre ultime innovazioni, dalla propulsione avanzata alla connettività ad alte prestazioni, oltre ad un comfort impareggiabile. Si tratta di una grande opportunità per i clienti di Ayvens ed è il modo giusto per proseguire assieme verso un futuro a zero emissioni di carbonio” ha dichiarato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo accordo quadro con Stellantis, con l’obiettivo di fornire ai nostri clienti dei veicoli multi-brand di qualità, aiutandoli progressivamente nel processo di transizione verso una mobilità più sostenibile, grazie all’eccellenza della gamma prodotti e della qualità dei servizi. Questa partnership commerciale ci consentirà di lavorare fianco a fianco con Stellantis per garantire un pricing più competitivo per i nostri clienti. L’accordo è una chiara dimostrazione del nostro potere di scalabilità e di acquisto, grazie ai quali potremo acquisire ulteriore valore e nuove sinergie a beneficio di tutti gli stakeholder.” ha commentato Tim Albertsen, Ceo di Ayvens.