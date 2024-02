Stellantis avvia la prima tranche di buyback per 1 miliardo. Si chiude entro il 5 giugno

L’intero programma di buyback per il 2024 ammonta a 3 miliardi. Una porzione da 500 milioni destinata ai dipendenti

Stellantis ha dato il via alla prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie 2024 per un importo fino a un miliardo. L’operazione avrà inizio oggi 28 febbraio 2024 e terminerà non oltre il 5 giugno. L’intero piano di buyback per quest’anno della casa automobilistica, annunciato lo scorso 15 febbraio, ammonta a 3 miliardi, esclusi i costi accessori. Il management ha spiegato in quell’occasione che l’opportunità di avviare il programma di riacquisto deriva dalla generazione di flussi di cassa e dalla solidità del bilancio della società.

Una porzione del riacquisto da 500 milioni destinata ai dipendenti

Con il piano di riacquisto la società intende annullare le azioni ordinarie acquisite, dice una nota, a eccezione di una porzione fino a 0,5 miliardi, che invece saranno utilizzate per futuri piani di azionariato per i dipendenti e piani di compenso basati su azioni. “Lo scopo è promuovere i benefici offerti dall’ampliamento e dal rafforzamento della cultura della proprietà delle azioni da parte dei nostri team, allo stesso tempo evitando la diluizione degli attuali azionisti” dice la società.

Il prezzo di acquisto per azione ordinaria non sarà superiore a un importo pari al 110% del prezzo di mercato delle azioni sul NYSE, Euronext Milan o Euronext Paris. Il prezzo di mercato sarà calcolato come la media del prezzo più alto in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di acquisizione, come indicato nel listino ufficiale del NYSE, Euronext Milan o Euronext Paris.

Al 15 febbraio 2024 Stellantis deteneva 142.090.297 azioni ordinarie proprie pari al 3,52% del capitale formato da azioni ordinarie e azioni a voto speciale.