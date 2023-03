Stellantis: 130 milioni in Germania per lo stabilimento che produrrà la nuova Opel. Rilevate le attività di noleggio Ald e Leaseplan

Lo stabilimento di Eisenach produrrà il nuovo modello Suv full electric di Opel. Nel settore delle attività di noleggio, la Newco con Crédit Agricole Consumer Finance ha rilevato le attività di noleggio Ald e Leaseplan in portogallo e Lussemburgo

Stellantis ha scelto di investire oltre 130 milioni di euro nello nello stabilimento di Eisenach, in Germania, per produrre il nuovo modello elettrico di Opel, successore del SUV compatto Grandland. L’avvio del nuovo modello BEV (Battery Electric Vehicle), realizzato sulla piattaforma Stla medium, è previsto per la seconda metà del 2024. Inaugurato nel settembre 1992 con la produzione di Opel Astra, lo stabilimento di Eisenach si trova nello stato della Turingia, nella Germania centrale.

Il nuovo modello Bev dimostra l’obiettivo di Opel di realizzare una gamma di prodotti totalmente elettrica entro il 2028. Attualmente nel sito di Eisenach era prodotto solo una variante plug-in hybrid del modello di Grandland. L’investimento in Eisenach è un passaggio chiave per il rispetto degli impegni del piano strategico Dare Forward 2030, che prevede una drastica riduzione delle emissioni di CO2 con una riduzione del 50% entro il 2030 rispetto al 2021, per arrivare all’azzeramento delle emissioni nette entro il 2038 con modeste compensazioni a una cifra percentuale delle emissioni restanti. Stellantis prevede di investire, entro il 2025, più di 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nella realizzazione del software necessario alla produzione di veicoli BEV in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

“Eisenach, il nostro stabilimento più compatto in Germania, ha dimostrato grande impegno verso il miglioramento della qualità. Con l’assegnazione della nuova piattaforma totalmente BEV di Stellantis, STLA Medium, la forza lavoro altamente qualificata dello stabilimento di Eisenach continuerà a migliorare i costi e la qualità dei veicoli prodotti per soddisfare al meglio la clientela” ha dichiarato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis.

“Da 31 anni realizziamo qui in Turingia veicoli di alta qualità e abbiamo migliorato costantemente la nostra competitività. Continueremo su questa strada chiaramente tracciata con il successore elettrico di Opel Grandland. Questa decisione è un altro passo importante che Opel compie verso il raggiungimento dell’obiettivo di diventare un marchio full-electric in Europa entro il 2028” ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

Rilevate le attività di noleggio Ald e Leaseplan in portogallo e Lussemburgo

Continua l’espansione per Stellantis nel settore del finanziamento automobilistico.

La NewCo, nata dal consolidamento di Leasys e Free2move Lease e controllata al 50% da Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, continua a rafforzare la propria posizione in Europa nel noleggio a lungo termine. La joint-venture ha, infatti, firmato un accordo vincolante per l’acquisizione delle attività di Ald e LeasePlan in Portogallo e in Lussemburgo a seguito della proposta di acquisizione da parte di ALD del 100% di LeasePlan annunciata nel gennaio 2022. L’annuncio, si legge in una nota, rappresenta “un’immediata accelerazione delle ambizioni delle due società nel settore della mobilità e del noleggio a lungo termine”. Il completamento della transazione è previsto nel corso del 2023, dopo la chiusura della creazione della NewCo.

L’obiettivo della nuova società è quello di diventare leader europeo nei servizi di mobilità con il target di un milione di veicoli in flotta entro il 2026. Attualmente la flotta è composta da circa 828.000 veicoli.

“L’acquisizione delle realtà in Portogallo e Lussemburgo rappresenta un’eccellente opportunità per rafforzare la NewCo fin da subito ed è una leva aggiuntiva per portare la sua flotta a un milione di veicoli entro il 2026, nell’ambito della nostra ambiziosa strategia Dare Forward 2030”, ha dichiarato Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer di Stellantis.

Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance annunciano inoltre la firma di un accordo relativo alla vendita delle attività di ALD in Irlanda, Norvegia e Portogallo e delle attività di LeasePlan in Repubblica Ceca, Finlandia e Lussemburgo. Queste cessioni avverranno in base agli impegni assunti da ALD nei confronti della Commissione Europea in relazione alla proposta di acquisizione di LeasePlan da parte di ALD.