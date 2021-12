Star7: debutto in corsa a Piazza Affari

La società attiva nel settore dei contenuti e dell’informazione di prodotto ha registrato un rialzo del 4,6 a 8,63 euro.

Debutto positivo per Star7 a Piazza Affari. Le azioni della società attiva nel settore dei contenuti e dell’informazione di prodotto nel suo primo giorno di negoziazioni su Euronext Growth Milan, l’ex Aim Italia, ha messo a segno un rialzo del 4,6 per cento, toccando quota a 8,63 euro.

“Per usare una citazione in voga in questo periodo, STAR7 non ha mai strappato lungo i bordi: ha saputo costruire un solido e creativo percorso di crescita, combinando 5 service line con un approccio unico all’informazione di prodotto per i nostri clienti. Un percorso che ha creato valore e che trova oggi, grazie alla quotazione su Euronext Growth Milan, nuove risorse e rinnovate motivazioni”, ha commentato l’amministratore delegato di STAR7, Lorenzo Mondo. “Oggi abbiamo raggiunto un grande traguardo ed è stato possibile solo grazie alle nostre persone, ai nostri clienti, ai partner e agli advisor che ci hanno supportato in questo percorso. E, naturalmente, grazie ai tanti investitori che hanno creduto nel nostro progetto. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di un nuovo punto di partenza che consentirà a STAR7 di continuare a scrivere la sua storia di crescita e di successo”, ha concluso il manager.





L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta con una opvs su 1,8 milioni di titoli circa a 8,25 euro l’uno, per un controvalore complessivo di circa 15 milioni di euro. La capitalizzazione, considerando anche le azioni speciali Pas di proprietà Dante Srl e Star Ag, è pari a circa 74 milioni. Il flottante si attesta al 20%.

Nell’ambito del collocamento e dell’ammissione alle negoziazioni, Alantra ha agito in qualità di Global Coordinator e di Euronext Growth Advisor, Emintad Italy quale advisor finanziario della società, lo studio Legale Gianni & Origoni legal deal counsel, BDO Tax S.r.l. Stp in qualità di consulente fiscale, A2B Group in qualità di consulente per la revisione dei dati extra-contabili mentre MIT SIM in qualità di Specialist. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è BDO Italia.