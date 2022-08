Sotheby’s Singapore e Arte Contemporanea: il prossimo 28 agosto la prima asta, trasmessa anche in streaming

Asta moderna e contemporanea a Singapore (Sotheby’s).Si svolgerà al The Regent Hotel il 28 agosto 2022 e in streaming in tutto il mondo.

Con una mostra in anteprima dal 25 al 27 agosto

Sotheby’s terrà la sua prima asta di arte moderna e contemporanea a Singapore, in risposta sia alla domanda sempre crescente da parte di una base di collezionisti in crescita nella regione, sia all’impegno dell’azienda a mantenere un’attività sul campo presenza in tutta la regione APAC. Le opere di alcuni dei maestri dell’arte del sud-est asiatico saranno presentate insieme ad artisti internazionali sia affermati che più giovani, creando un crogiolo di influenze orientali e occidentali che a sua volta riflette la natura cosmopolita della società di Singapore. L’asta del 28 agosto sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo tramite sothebys.com, con una mostra in anteprima anche dal 25 al 27 agosto al Regent Singapore.

A testimonianza del suo impegno per la crescita di opportunità in tutta la regione, la messa in scena dell’imminente vendita a Singapore coincide con l’approccio più ampio di Sotheby’s di incontrare i clienti ovunque si trovino, portando anche il suo modello di business oltre i tradizionali centri di vendita. L’anno scorso, Sotheby’s ha organizzato la sua asta di debutto a Las Vegas e ha aperto anche gallerie ad Aspen, Monaco, East Hampton e Palm Beach. La domanda dei collezionisti di Singapore e di tutta la regione del sud-est asiatico in cui è geograficamente centrale, è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, con il numero di partecipanti del sud-est asiatico alle vendite globali di Sotheby’s in aumento di quasi il 75% negli ultimi cinque anni.

La vendita di Sotheby’s includerà opere di una serie di artisti provenienti da tutta l’Asia

Un focus particolare sull’arte del sud-est asiatico, integrate da una serie di opere di importanti artisti occidentali. Tra coloro che appaiono nella vendita c’è Hendra Gunawan, una figura di spicco della scena artistica indonesiana. Artista autodidatta, Gunawan ha una notevole capacità di monumentalizzare l’umanità dell’Indonesia, spesso manifestata dai gesti e dalle espressioni dinamiche dei soggetti e dalla delicata lavorazione dei colori. Il lavoro dell’artista sarà mostrato insieme ai dipinti dell’artista vietnamita Le Pho, degli artisti di Singapore Georgette Chen e Cheong Soo Pieng, dell’artista filippino Fernando Amorsolo. Sono incluse nella vendita anche opere di artisti internazionali che sono stati influenzati dalla cultura asiatica e abbracciati dai collezionisti del sud-est asiatico, come il pittore cinese-francese Chu Teh-Chun e oltre a ricercati artisti contemporanei emergenti come l’artista spagnolo Rafa Macarron.

L’asta di Singapore coincide con una serie di altre iniziative Sotheby’s regionali:

• Vietnam: all’inizio di questo mese, Sotheby’s ha organizzato la prima mostra internazionale in assoluto di arte moderna vietnamita a Ho Chi Minh City, “Timeless Souls: Beyond the Voyage – Hồn Xưa Bến Lạ”. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 4.000 visitatori durante i quattro giorni di esposizione con l’ampliamento della capacità di Sotheby’s ripetutamente per soddisfare la domanda.

• Cina continentale: recente nomina di Jean Qian come amministratore delegato, Cina. Con sede a Shanghai, Jean guida il team cinese per guidare l’espansione del business locale di Sotheby’s, guidando iniziative di crescita strategica e ampliando la sua base di clienti. In vista dei saldi autunnali di Hong Kong, una serie di mostre viaggerà in Cina, tra cui Pechino, Shanghai e Shenzhen. A novembre, Sotheby’s tornerà anche al China International Import Expo (CIIE) dopo un debutto di successo lo scorso anno. Sotheby’s svelerà anche i pilastri della sua strategia locale per soddisfare la domanda di una base di collezionisti in crescita alimentata da una nuova generazione di collezionisti.

• Giappone: all’inizio di quest’anno, Sotheby’s ha trasferito la sua residenza a Tokyo per essere vicino al quartiere della scena dell’arte contemporanea e per ospitare uno spazio di incontro più ampio per le visite e le visite dei clienti.

• Corea del Sud: a presto le novità

Immagine di copertina: HENDRA GUNAWAN’S FISH MARKET ON THE BEACH, 1980, OIL ON CANVAS, 140 X 234 CM credit Sotheby’s