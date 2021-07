Sotheby’s: record per un diamante venduto in criptovaluta

Sentiremo più spesso il nome di “Crypto rocks” e “Crypto buyer” ossia gemme preziose comperate da collezionisti sclusivamente attraverso la cripovaluta. Sotheby’s ha stabilito il prezzo più alto raggiunto per qualsiasi gioiello o gemma acquistata proprio con questo tipo di valuta.

“The Key 10138″ è il nome del diamante, ed è il secondo diamante a forma di pera più grande mai apparso sul mercato pubblico – proveniva dall’azienda leader mondiale di diamanti Diacore.

L’eccezionale D Flawless a forma di pera da 101,38 carati è stata venduta per 95,1 milioni di 12,3 milioni di dollari USA a un collezionista privato anonimo in un’asta storica a lotto singolo.

Wenhao Yu, vicepresidente di Sotheby’s Jewellery in Asia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di assistere a un momento storico, quando uno dei tesori più antichi e rari della Terra è stato acquistato utilizzando la più recente valuta universale dell’umanità. Oggi abbiamo visto la partecipazione attiva di collezionisti di tutto il mondo e l’interesse di nuovi clienti ben oltre il tradizionale pool di collezionisti. Introducendo questa innovativa opzione di pagamento nella nostra vendita di lusso, apriamo nuove possibilità ed espandiamo la nostra portata a una clientela completamente nuova, molti dei quali provengono dalla generazione di esperti di digitale. Il risultato odierno non solo attesta la forte domanda di diamanti di alta qualità, ma rafforza anche la posizione di Sotheby’s come pioniere nel campo del lusso”

I diamanti di questa importanza sono eccezionalmente rari, con solo dieci esemplari da 100 carati + mai messi all’asta fino ad oggi. “The Key 10138” ha ottenuto i voti più alti sia in colore (colore D – il grado più alto per un diamante bianco) che in purezza (completamente impeccabile, sia internamente che esternamente). Appartiene anche al raro sottogruppo che comprende meno del 2% di tutti i diamanti gemma, noto come tipo IIa. I diamanti di questo gruppo sono il tipo di diamante chimicamente più puro e spesso hanno un’eccezionale trasparenza ottica.

La vendita del diamante, insieme all’inaugurazione della serie Sotheby’s Luxury Edit a Hong Kong, arriva in un momento in cui la domanda di diamanti bianchi, in particolare di questa qualità, e di articoli di lusso più in generale, è particolarmente forte, con l’80% del i diamanti bianchi offerti nelle aste di Sotheby’s Magnificent Jewels quest’anno hanno trovato acquirenti e il 30% degli acquirenti nelle sue vendite di lusso è completamente nuovo per Sotheby’s. Il mese scorso da Sotheby’s New York, è stato stabilito un nuovo prezzo record per qualsiasi gioiello venduto in un’asta online, con un diamante rotondo da 50,03 carati che ha raggiunto 2,7 milioni di dollari.