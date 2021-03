Sotheby’s, la “Scena di strada” di Van Gogh aggiudicata per oltre 13 milioni di euro

Sono bastati dieci minuti per aggiudicare il capolavoro di Van Gogh, ambitissimo dai collezionisti internazionali – Ecco tutti i particolari

Superata nettamente la stima per il bel dipinto “Scène de rue à Montmartre (Impasse des Deux Frères et le Moulin à Poivre)” di Vincent Van Gogh , che ha raggiunto la cifra di 13.091.250 di cui FIRSTonline aveva anticipato la notizia il 25 marzo scorso.

Il dipinto “Scena di strada a Montmartre” (1887), uno degli ultimi ancora in mano a privati, è stato battuto all’asta da Sotheby’s a Parigi in associazione con la casa d’aste francese Mirabaud-Mercier e presentava una letteratura eccezionale che ha conquistato collezionisti internazionali che in soli dieci minuti hanno chiuso l’aggiudicazione per oltre 13 milioni di euro. Descrizione del dipinto e dell’asta.

Questo dipinto rappresenta un periodo particolare del soggiorno a Parigi di Van Gogh. Egli alloggiava proprio in Rue Lepic – confine informale tra Montmartre inferiore e superiore, tra Montmartre urbana e Montmartre rurale – con il fratello Theo ed è qui che rimase affascinato per la particolare atmosfera, sia pastorale che urbana, della “macchia” di Montmartre, un termine poi usato per designare il volto ancora non urbanizzato della butte Montmartre, dove i giardini- orti accanto a cave abbandonate e terreni erbosi. A differenza dei suoi contemporanei che, come Toulouse-Lautrec o Renoir prima di lui, si proponevano di ritrarre la Montmartre dei cabaret e dei balli popolari, Van Gogh scelse di rappresentare una Montmartre bucolica e tranquilla, in contrasto con la vita frenetica delle strade circostanti.

Un tema molto caro al pittore è proprio questo raffigurato nel dipinto ossia quello dei mulini di Montmartre, che ricordano i mulini della natia Olanda, tema profondamente radicato nella storia della pittura olandese. Durante la sua permanenza a Montmartre, Van Gogh dedicherà una ventina di opere a questi tre mulini riuniti sotto il nome comune di “Moulin de la Galette”. Questi edifici, che allora appartenevano alla famiglia Debray, avevano cessato da tempo di funzionare e si erano trasformati in un luogo di svago molto popolare tra i parigini, riunendo taverne, sale da ballo, caffè e giostre. Da Corot a Signac, passando per Renoir e Toulouse-Lautrec, dal XIX secolo sono state una fonte inesauribile di ispirazione per gli artisti.

Montmartre attorno al 1880

Letteratura:

A.M Hammacher, “An Unknown Van Gogh from the Paris Period: A New Start”, in Vincent: Bulletin of the Rijksmuseum Vincent van Gogh, II, 1 1972, pp. 18-20.

Jan Hulsker, The Complete Van Gogh. Paintings. Drawings. Sketches, Oxford, 1980, JH 1240, illustrated p. 274 (titled Street Scene in Montmartre)

Van Gogh à Paris (exhibition catalogue), Musée d’Orsay, Paris,1988, cat. no. 23 fig. a, illustrated p. 84 (titled Vue du Moulin à Poivre (vers le nord))

Ingo F. Walther & Rainer Metzger, Vincent van Gogh. L’œuvre complète – peinture. Volume I. Etten, avril 1881 – Paris, février 1888, Cologne, 1990, illustrated p. 225 (titled Scène de rues à Montmartre)

Jean-Jacques Lévêque, Les années impressionnistes, 1870-1889, Courbevoie, 1990, illustrated p. 532 (titled Paris. Coin de Montmartre au moulin)

Jan Hulsker, The New Complete Van Gogh. Paintings, Drawings, Sketches, Philadelphia, 1996, JH 1240, illustrated p. 274 (titled Street Scene in Montmartre)

Walter Feilchenfeldt, Vincent van Gogh: Die Gemälde 1886-1890, : Händler, Sammler, Ausstellungen : die frühen Provenienzen, Wädenswil, 2009, illustrated p. 77 (image reversed, titled Spaziergänger im Bois de Boulogne and incorrectly described as part of the sale Sotheby’s, New York, May 12, 1980, lot 32)

Ella Hendriks & Louis van Tilborgh, Vincent Van Gogh, Paintings, Volume 2: Antwerp & Paris 1885-1888, Van Gogh Museum, Amsterdam & Zwolle, 2011, fig. 92g, illustrated p. 332 (titled Impasse des Deux Frères and the Poivre windmil.

