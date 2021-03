Collezionismo: grande attesa per “Scène de rue à Montmartre” di Vincent van Gogh

Attesa per la vendita all’asta del dipinto “Scène de rue à Montmartre (Impasse des Deux Frères et le Moulin à Poivre)” che sarà oggetto di contesa fra collezionisti di tutto il mondo. L’opera offerta da Sotheby’s Paris il 25 marzo 2021 presenta una stima di 5/8 milioni di euro.

Scène de rue à Montmartre testimonia non solo il fascino di Van Gogh per una città in piena mutazione, ma anche i suoi contatti con l’avanguardia artistica parigina. Dal momento in cui è arrivato a Parigi, infatti, Van Gogh ha moltiplicato le sue interazioni e le visite alle mostre d’arte. Sia all’Académie Cormon, dove si è iscritto, sia al negozio del fornitore di colori noto come Le Père Tanguy, che era ai piedi di Montmartre in rue Clauzel. Van Gogh ha incontrato e frequentato molti artisti, tra cui Henri de Toulouse-Lautrec, Emile Bernard, Louis Anquetin e John Russell. Sia nella bottega del Père Tanguy che nella galleria Boussod-Valadon diretta da suo fratello, ha subito familiarizzato con l’arte di Claude Monet, Paul Gauguin, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir e molti altri. Soprattutto, nel gennaio 1887, poche settimane prima di eseguire questo dipinto, Van Gogh fece amicizia con Paul Signac, che lo introdusse alla teoria scientifica dei colori, opera di Seurat, e lo portò a dipingere con lui in numerose occasioni a Parigi e Asnières.

Tutti questi incontri e influenze hanno portato Van Gogh ad abbandonare i toni scuri dei suoi primi lavori e ad abbracciare una nuova tavolozza più vibrante e colorata. Il suo tocco diventa più leggero, i suoi pigmenti si fondono per creare effetti di trasparenza e luce. Conservata per quasi un secolo nella stessa famiglia, Scène de rue à Montmartre è un’opera fondamentale nell’opera di Van Gogh. È una testimonianza del suo contatto con una nuova città, Parigi capitale del XIX secolo, ma anche con l’arte degli impressionisti e delle avanguardie che lo hanno portato ad abbandonare i toni scuri delle sue prime opere e sviluppare il coloristico unico tavolozza e stile che lo consacreranno come uno dei più grandi maestri dell’Arte Moderna.

