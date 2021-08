Sotheby’s Diamond: bracciale con diamante giallo di Lily Gabriella

Il bracciale ricorda il motivo dell’alba Art Déco con dettaglio ajouré e caratterizzato da un magnifico diamante a taglio ovale di 21,15 carati circondato da zaffiri bianchi e gialli incastonati in pavé. Il suo costo di vendita online Sotheby’s è di 581.345 EUR

L’opera in questione è parte della capsule collection Sotheby’s Diamonds by Lily Gabriela che presenta prevalentemente rari diamanti gialli incastonati in design mozzafiato ispirati all’arte e all’architettura. I suoi pezzi di tendenza combinano linee scultoree con colori contrastanti, materiali insoliti e le migliori pietre preziose e diamanti.

I gioielli di Lily Gabriela celebrano il suo amore per il colore, il design vivace e l’eccezionale maestria. Crea pezzi di tendenza che combinano linee scultoree con colori contrastanti, materiali insoliti e le migliori pietre preziose e diamanti. Il colore giallo ha ispirato alcuni dei più grandi artisti di tutti i tempi, da Rembrandt e Van Gogh a Mark Rothko e Anish Kapoor. I diamanti gialli – incredibilmente rari e ricercati dagli intenditori di gioielli – hanno ugualmente svolto un ruolo chiave nella storia della gioielleria. Le pietre sono una testimonianza della capacità di Sotheby’s Diamonds di reperire e selezionare diamanti di straordinaria bellezza e rarità.

Cresciuta in Brasile e Monaco, Lily è ispirata dalla sua passione per la natura, l’arte e l’architettura, essendo cresciuta in una famiglia che celebra artisti e architetti allo stesso modo. È stata attratta dall’energia e dalla cultura di Londra, dove ha fondato Lily Gabriella Fine Jewelry, disegnando su commissione privata su appuntamento. Il suo occhio esperto è stato addestrato nella valutazione e nella stima di gioielli raffinati in una casa d’aste internazionale e le sue capacità tecniche si sono sviluppate sotto la tutela di uno dei più grandi gioiellieri del mondo.

Sotheby’s Diamonds è un’impresa pionieristica che riunisce i diamanti più eccezionali e desiderabili, il design all’avanguardia e l’artigianato superlativo in una casa molto moderna e lungimirante. Collega l’intera complessa catena di fornitura e creazione, dalle fonti più affidabili e trasparenti delle migliori materie prime al design più sofisticato e all’artigianato rarefatto, seguendo la trasformazione quasi magica, da grezzo a raffinato, che sta dietro ogni magnifico diamante gioiello.