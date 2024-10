Sotheby’s apre le porte della nuova prestigiosa sede di Parigi con un programma d’eccezione

Sotheby’s si prepara ad aprire le porte della sua nuova sede “ammiraglia” a Parigi il 12 ottobre. Ecco svelato per la prima volta il programma d’apertura, alzando il sipario le grandi opere d’arte e le mostre storiche che daranno vita agli spazi spettacolari dell’edificio in questo momento storico per Sotheby’s in Francia

Come saranno gli spazi e dei dettagli architettonici per Rue du Faubourg Saint-Honoré ,83 è già stato rivelato all’inizio di quest’anno. Quando l’edificio aprirà al pubblico il 12 ottobre, i visitatori saranno accolti nel grande atrio da un lampadario “mobile” giocoso ed elegante commissionato dall’artista e designer leader Hubert Le Gall, che interpreterà un’opera in continua evoluzione luce in tutto lo spazio. Nel frattempo, un nuovo bar e ristorante saranno gestiti da talenti culinari emergenti Gaetan Thiber, e un’esclusiva cantina, La Cave Sotheby’s, permetteranno la degustazione e l’acquisto di alcuni dei vini più rari e ricercati disponibili sul mercato odierno.

Il Programma di apertura

Il programma inaugurale di vendite ed esposizioni riunirà una straordinaria gamma di capolavori e collezioni, alcuni da offrire all’asta, altri per la vendita privata e altri esclusivamente in mostra. Le opere esposte varranno oltre 300 milioni di euro, il valore totale più alto mai assemblato sotto il tetto di una casa d’aste a Parigi.

“Jubilation”: sei capolavori provenienti da un’eccezionale collezione privata – perduti nella memoria e

invisibile da oltre 30 anni. La collezione più importante proposta a Parigi questa stagione, il gruppo è guidato da una delle opere più preziose di Dubuffet mai arrivate sul mercato in Francia: – un ritratto del grande amico e spirito affine dell’artista, il poeta Francis Ponge.

Le Jardin de Pissarro di Paul Gauguin (1881): un capolavoro giovanile riscoperto e uno dei le opere più ambite di Gauguin apparse sul mercato francese in oltre 25 anni e presenti sul retro i primi autoritratti dell’artista. Due dipinti recentemente restituiti di PierreAuguste Renoir e Alfred Sisley, conservati nelle collezioni nazionali francesi per decenni e ora apparendo sul mercato per la prima volta in più di 80 anni.

Una grande vendita di Surrealismo per celebrare il centenario della nascita del movimento, mettendo in luce le grandi artiste tra cui Leonor Fini, Kay Sage, Dorothea Tanning, Leonora Carrington, Jane Graverol e Juanita Guccione. La vendita includerà anche tre iconiche gouache di René Magritte, André Masson e Diego Rivera per la copertina del leggendario Surrealist la rivista Minotaure dalla collezione del fondatore della rivista, Albert Skira; e Apollo di Francis Picabia, uno di un gruppo di diapositive commissionate per Leonce Rosenberg, appartamento dove era appesa accanto ad un’altra opera, Pavonia, l’opera più pregevole dell’artista mai venduto all’asta.

Excellence à la Française: una mostra che celebra il meglio dell’arte francese e artigianato nel corso dell’ultimo millennio, mettendo in mostra opere eccezionali da ciascuno delle tante categorie in cui è attiva Sotheby’s France: tutto, dai mobili e design francesi, al argenteria, vino, orologi e – ovviamente – Belle Arti. Continuando il tema della celebrazione dei più grandi successi creativi francesi, highlights sarà in mostra anche l’asta Important Design di Sotheby’s del 14 novembre, tra cui pezzi spettacolari di François-Xavier Lalanne e Alberto Giacometti.

La Biblioteca di Pierre Bergé: L’ultimo capitolo: una selezione di libri rari del leggendario collezione del mecenate, uomo d’affari, amante della musica, scrittore e conoscitore d’arte, Pierre Bergé. Tra i tesori offerti ci sono due titoli annotati da Stendhal; una rara prima edizione di Lettres persanes di Montesquieu e l’altrettanto rara Leaves of Grass di Walt Whitman; un importante manoscritto dei Cahiers d’André Walter di Gide e la copia del Salammbô donata da Flaubert a Victor Hugo.

Mostre e aste eccezionali al 83 di Rue du Faubourg Saint-Honoré

La prima asta mai dedicata interamente all’opera di Joseph Beuys, che ha spinto il confini dell’arte in modi del tutto senza precedenti. Questa vendita conterrà circa 30 opere dalla collezione personale di Jörg Schellmann, caro amico e collaboratore di Beuys. Inoltre, una mostra multimediale completa del lavoro dell’artista non è mai stata allestita prima a Parigi. La vendita di questa collezione rappresenta quindi l’offerta più importante mai fatta dell’opera di Joseph Beuys.

“LDN-PAR”, un’assemblea di capolavori di importanti figure internazionali come Wassily Kandinsky, Francis Bacon, Willem de Kooning, Jean-Michel Basquiat, Pablo Picasso e molti altri altri: tutti disponibili per la vendita privata.

La vendita presenterà anche un prodotto poco conosciuto un guazzo di René Magritte. (IN COPERTINA “René Magritte, Gouache su carta, L’Incendie, 37,1×46,2 cm., 1947”). Stimato a tra i 3 e i 5 milioni di euro il dipinto non si vedeva sul mercato da tre anni decenni e una volta era di proprietà del leggendario gallerista Alexandre Iolas e poi dal collezionista d’avanguardia Elisabetta Arden.