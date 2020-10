Sostenibilità, Enel fissa i parametri per la finanza

Il gruppo ha adottato una serie di indicatori chiave di performance e individuato i principi da seguire per l’utilizzo di strumenti di finanziamento sostenibili. L’obiettivo è di raddoppiare la quota di debito sostenibile nel 2022

Enel ha pubblicato il nuovo framework di sostenibilità finanziaria e compie un nuovo passo sulla via di un dedito ancorato agli obiettivi Onu di sviluppo sostenibile. Il nuovo protoccollo adottato da Enel stabilisce una serie di indicatori chiave di performance, individuando obiettivi e principi da adottare per consentire al Gruppo di seguire delle linee guida globali sull’utilizzo di strumenti di finanziamento sostenibili.

In un contesto in cui i piani di sostenibilità sono ormai diventati degli strumenti fondamentali su cui costruire il futuro delle società, Enel fa un ulteriore passo avanti chiarendo, in nome della trasparenza, quali siano i parametri che l’azienda intende seguire per aumentare il proprio livello di sostenibilità.

Come previsto dal piano strategico al 2022, il gruppo guidato da Francesco Starace punta a portare l’incidenza di fonti di finanziamento sostenibili sul suo debito lordo al 43% nel 2022 e al 77% nel 2030 rispetto al 22% circa registrato nel 2019. Per raggiungere questi obiettivi saranno rispettati dei criteri ben precisi, stabiliti appunto nell’ambito del nuovo Sustainability-Linked Financing Framework.

“Questo framework rappresenta una pietra miliare importante per Enel nel percorso verso la piena integrazione della sostenibilità nella sua strategia di finanziamento aziendale” ha dichiarato Alberto De Paoli, direttore finanziario di Enel. “Stabilendo obiettivi e KPIs (Key Performance Indicator, ndr.) chiari nell’utilizzo degli strumenti di finanziamento legati alla sostenibilità, il framework aiuterà a garantire l’attuazione di una strategia di finanziamento coerente che sostenga l’impegno della società per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite”.

Il framework di Enel è stato costruito sulla base dei Sustainability-Linked Bond Principles 2020 della International Capital Market Association e de Sustainability-Linked Loan Principles 2020 pubblicati dalla Loan Market Association relativi ai prestiti sostenibili.

Scendendo nei dettagli il documento si concentra soprattutto sui Sustainability-Linked Bond, sui Sustainability-Linked Loan e sui Target SDG 7 Guaranteed Euro-Commercial Paper Programme.

Sono cinque le componenti chiave del documento: