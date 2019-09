Sostenibilità: Enel e Leonardo al top del Dow Jones Index

Nell’indice mondiale della sostenibilità Enel confermata per la sedicesima volta. Leonardo leader per l’aerospazio, conferma per Saipem mentre Moncler entra per la prima volta

Enel, Leonardo, Saipem e una new entry: Moncler. La sostenibilità è sempre più un valore per i gruppi italiani e multinazionali. E l’occasione per fare il punto è, ongi anno, la pubblicazione del Sustainability Index di Dow Jones.

Enel è una veterana ed è stata confermata per il sedicesimo anno consecutivo nel DJSI World, l’indice mondiale curato dalla società Usa. E’ stata inoltre confermata nell’indice, per la diciannovesima volta consecutiva, la presenza di Endesa, la controllata spagnola del Gruppo Enel. Enel ed Endesa sono due delle otto aziende del settore delle utility elettriche ammesse nell’indice a livello globale.

La controllata sudamericana del Gruppo, Enel Américas, è invece confermata per il secondo anno consecutivo negli indici Dow Jones Sustainability Emerging Markets e Dow Jones Sustainability MILA1 Pacific Alliance, oltre che nel Dow Jones Sustainability Chile per il terzo anno, mentre Enel Chile, la controllata cilena del Gruppo, rientra nei tre indici per la seconda volta. Enel Américas ed Enel Chile sono le uniche due aziende elettriche cilene ad essere confermate in tutti e tre gli indici.

“La sostenibilità è un fattore chiave nella creazione di valore di lungo termine per i nostri azionisti e tutti i nostri stakeholder,” è il commento di Francesco Starace, amministratore delegato di Enel che ha caratterizzato il suo mandato con la svolta green e l’attenzione agli obiettivi Onu tanto che il gli investitori Esg (Environmental, Social and Governance) rappresentano cil 10,5% del capitale del Gruppo, con un incremento del 78% rispetto al 2014 .

Anche Leonardo entra nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermando la propria presenza per il decimo anno consecutivo. I DJSI sono tra i più prestigiosi indici di sostenibilità e includono i titoli di società con le migliori performance a livello mondiale in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale – spiega la nota del gruppo – che conquista la posizione di a leader del settore Aerospace & Defence raggiungendo il primo posto tra le 5 società del settore ammesse nei DJSI. Una posizione che “ci rende orgogliosi e ci sprona ad accelerare ulteriormente in questa direzione”, commenta Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo.

Infine, Saipem e Moncler. Saipem continua, per il terzo anno consecutivo, a far parte degli indici azionari World e Europe del Dow Jones Sustainability Index, come leader nel settore industriale Energy Equipment Services. Moncler invece si posiziona al primo posto come come Industry Leader del settore “Textiles, Apparel & Luxury Goods”, entrando per la prima volta a far parte degli indici DJSI World ed Europe.