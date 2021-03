Sostenibilità e inclusione al centro dei CEOforLIFE Awards

La comunità dei capi d’impresa CEOforLIFE presenta la prima edizione di CEOforLIfe Awards.

Un nuovo rinascimento italiano nel segno dello sviluppo sostenibile, portato avanti da una nuova generazione di CEO italiani. La community di capi d’impresa CEOforLIFE presenta la prima edizione di CEOforLIFE Awards, riconoscimento dedicato proprio alle grandi aziende impegnate nella sostenibilità, con l’obiettivo di una crescita economica inclusiva e rispettosa sia dell’ambiente che delle persone. All’evento partecipano oltre 50 tra CEO e Presidenti delle più importanti aziende italiane e multinazionali maggiormente impegnati sui temi trattati, tra cui ad esempio i vertici di Enel, Hera (in video l’intervento dell’Ad Massimo Venier), Acea, Allianz, Mondadori, Cisco, Nokia, Birra Peroni, Toyota, Fiera Milano, Hermes, Terna, oltre che Italiaonline e i Giovani imprenditori di Confindustria, solo per citare alcune delle tante realtà presenti.

Più nello specifico, i temi di cui si parla sono: mobilità sostenibile, nutrizione, education e digitalizzazione, consumo e produzione responsabili e tracciabilità, inclusione anche lavorativa delle figure più fragili, assistenza e formazione per le persone interne ed esterne alle imprese, lotta alla violenza contro le donne ed empowerment femminile.

L’evento si svolge nell’arco di tre giorni, dal 18 al 20 marzo. Nelle giornate del 18 e 19 marzo si tiene live, dall’Auditorium Multimediale RDS nella sede di Roma, la SDGs Marathon – dalle ore 9 alle ore 17 – in collaborazione con RDS 100% Grandi Successi, tra le entertainment company ad aver già integrato nelle proprie policy interne obiettivi specifici in ambito della sostenibilità – durante la quale i CEO sono chiamati a raccontare la loro esperienza e le loro iniziative che generano ricadute positive non solo in termini di business, ma soprattutto in termini di valore generato per la società e l’ambiente, secondo quanto stabilito dagli Obiettivi SDGs delle Nazioni Unite. L’evento è raccontato e promosso anche grazie alla partnership con Fortune Italia.

La mattina del 20 marzo – dalle ore 10 alle ore 11.30 – sarà invece dedicata agli SDGs Forum, incontri che vedono protagoniste associazioni di imprenditori, realtà manageriali, istituzioni, aziende e media, leader nell’ambito dei principali driver della sostenibilità (parità di genere, nuovi spazi di lavoro e di vita, educazione ad alto valore aggiunto, tutela dell’ambiente, etc.).

“Con CEOforLIFE abbiamo voluto non soltanto dare voce alle iniziative di sostenibilità portate avanti dai CEO e dalle aziende più in linea con i 17 obiettivi dell’ONU (SDGs), ma creare una condivisione virtuosa di best practice ed esperienze che mettono la ricerca di una crescita più inclusiva alla base delle strategie di business, per creare un sistema di alleanze che solo può consentire in questa fase la ripresa del Paese”, ha commentato Giordano Fatali, Presidente e Founder di CEOforLIFE.