Sostenibilità, Acea premiata da Gaia Rating per indicatori ESG

La multiutility romana si è posizionata al 7° posto per il terzo anno consecutivo con un punteggio di 78/100 nella valutazione delle performance ESG. Questo è quanto certificato dall’agenzia francese Gaïa Rating

Il Gruppo Acea conferma la sua crescita sulle performance ESG. Questo è quanto è stato certificato da Gaïa Rating, l’agenzia francese di rating, parte del Gruppo Ethifinance, che valuta i risultati non finanziari e l’efficace integrazione delle politiche di sostenibilità nel governo d’impresa.

La multiutility romana si conferma fra le aziende con la migliore performance complessiva sui temi di sostenibilità. In particolare, si posiziona al 7° posto su un totale di 512 aziende, incrementando la sua performance complessiva per il terzo anno consecutivo. I risultati di sintesi raggiunti nei quattro settori principali di valutazione, Governance, Social, Environmental ed External Stakeholders, si distinguono per essere tutti al di sopra delle medie di settore.

Particolarmente positivo è il riconoscimento ottenuto sull’area ambientale con un punteggio complessivo di 90/100, seguito da criterio che valuta le relazioni con le principali parti interessate (fornitori, clienti e comunità locali), noto come External stakeholders, con un punteggio di 79/100.

Si tratta di un ulteriore riconoscimento che conferma il percorso intrapreso dall’azienda, sempre più impegnato in un percorso di crescita sostenibile e di valore condiviso con il territorio. Infine, nel corso dell’ultimo anno la multiutility ha confermato la sua presenza nell’area “leadership CDP” con il punteggio A-.