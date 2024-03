SolidWorld ottiene contratto da 850 mila euro per fornitura di software 3D nel settore agricolo

Il contratto è stato acquisito da un rinomato produttore italiano di componenti per macchinari agricoli, con la consegna prevista entro la prima metà del 2024

SolidWorld Group ottiene una commessa da 850 mila euro. La società attiva nel settore delle tecnologie industriali di design e stampa 3D ha annunciato che la sua divisione industriale ha siglato un contratto con un rinomato produttore italiano di componenti per macchinari agricoli. Questa commessa rappresenta il più grande ordine di software 3D mai ricevuto da SolidWorld nel settore industriale. La consegna è prevista entro la prima metà del 2024.

L’accordo prevede la fornitura di software 3D e di una piattaforma di integrazione proprietaria, che consentiranno alla società cliente di gestire digitalmente l’intero ciclo produttivo, abbracciando l’ottica dell’industria 4.0. All’interno di questi software di SolidWorld, sono inclusi moduli di intelligenza artificiale, progettati per ottimizzare il processo di progettazione del prodotto. Secondo l’Osservatorio Digital Innovation Smart Agrifood della School of Management del Politecnico di Milano, l’agricoltura 4.0 in Italia è un settore in forte crescita, che a fine 2022 ha superato i 2 miliardi di euro di fatturato con una crescita del +31% rispetto al 2021.