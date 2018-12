SoftBank, maxi Ipo in arrivo: 20 miliardi per la divisione telefonia mobile

Il gruppo intende collocare sul mercato 1,76 miliardi di azioni di Softbank Corp., la sua divisione di telefonia mobile, a un prezzo di 1.500 yen per ogni titolo

SoftBank viaggia verso l’Ipo dei record. Il gruppo intende collocare sul mercato 1,76 miliardi di azioni di Softbank Corp., la sua divisione di telefonia mobile, a un prezzo di 1.500 yen per ogni titolo. Calcolatrice alla mano, significa che il debutto sui listini azionari – previsto per il prossimo 19 dicembre – dovrebbe portare in cassa una raccolta pari a oltre 20 miliardi di euro. Si tratta di un livello record, che batte anche il primato stabilito nel 1987 sul Nikkei dal colosso delle telecomunicazioni Ntt.

Vista la solidità della domanda, Softbank ha deciso di collocare sul mercato 160 milioni di azioni aggiuntive, portando il totale appunto a 1,76 miliardi di azioni o circa 2.646 miliardi di yen in valori assoluti.

L’entusiasmo degli investitori non sembra essere stato scalfito nemmeno dalle turbolenze di questi giorni alla luce delle tensioni commerciali sino-americane e del caso Huawei.

Con la decisione di collocare sul mercato la divisione di tlc, il gruppo del miliardario Masayoshi Son mira a offrire maggiore chiarezza al mercato distinguendo le proprie attività in un momento in cui Softbank Group appare intenzionato ad accelerare gli investimenti su scala mondiale.

SoftBank vuole infatti accelerare la propria trasformazione in gruppo finanziario con investimenti in varie società. Il gruppo controlla un fondo, il Vision Fund, dotato di 100 miliardi di dollari, al quale l’Arabia Saudita contribuisce per 45 miliardi. Investe in imprese tecnologiche innovative in tutto il mondo. Dopo l’ipo, Softbank Group continuerà a detenere il 63% di Softbank Corp.