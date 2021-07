Snam: studenti in fabbrica a studiare la sostenibilità

L’iniziativa “Fabbriche della sostenibilità” è stata organizzata in occasione della Green Week (6-8 luglio), promossa da ItalyPost con Fondazione Symbola e Corriere della Sera.

Snam ha aperto le porte dei propri impianti a studenti universitari e dottorandi nell’ambito dell’iniziativa “Fabbriche della sostenibilità”, organizzata in occasione della Green Week (6-8 luglio) promossa da ItalyPost con Fondazione Symbola e Corriere della Sera.

La prima tappa si è svolta presso l’impianto di biometano di Azzano Decimo (Pordenone) sviluppato da IES Biogas, controllata di Snam4Environment. La struttura può produrre fino a 4.200.000 metri cubi di biogas l’anno, trasformando i rifiuti organici in energia rinnovabile.

La seconda tappa è stata all’impianto di compressione del gas di Sergnano, in provincia di Cremona, un’infrastruttura strategica per l’approvvigionamento e il trasporto di gas in Italia e per l’interconnessione della rete nazionale con l’Europa.

Nel corso dell’esperienza, i giovani visitatori hanno potuto assistere anche alla messa a dimora di 12 alberi (frassini e aceri campestri) ad opera di Arbolia, la società benefit creata a novembre 2020 da Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per progettare e realizzare nuovi boschi urbani nelle città e nei territori italiani. A oggi ne sono già stati realizzati sei, per un totale di 11mila piante, a Torino, Parma, Rovigo, Pignataro Maggiore (Caserta) e Lecce.