Snam: operativa la nuova Asset control room

È operativa la nuova Asset control room (Acr) di Snam, piattaforma digitale per il monitoraggio e la gestione integrata degli asset e delle attività del gruppo.

La realizzazione dell’Acr – spiega Snam in una nota – è il risultato di un lavoro che da circa quattro anni impegna più direzioni di Snam e costituisce uno dei pilastri di SnamTec, il programma di innovazione industriale applicata che il gruppo ha intrapreso nel 2018 e rilanciato anche attraverso il nuovo piano strategico. L’obiettivo è quello di centrare quattro obiettivi: sicurezza delle persone; continuità dell’esercizio; salvaguardia delle infrastrutture e dell’ambiente; ottimizzazione dei processi.

Le caratteristiche dell’Asset control room

Al centro di Acr, oltre alla tecnologia, sono le risorse operative di Snam, abilitate su tutti i loro device, anche in mobilità, da dati resi immediatamente “parlanti”, intelligenza artificiale, modelli risk-based, predittivi e di simulazione, cui si aggiungono le informazioni provenienti da tecnologie di telediagnostica e sensoristica, che aiutano a monitorare in tempo reale lo stato di salute degli asset, permettendo di valutarne il funzionamento e rilevando tempestivamente eventuali anomalie.

Attraverso Acr, inoltre, i lavoratori di Snam avranno accesso al gemello digitale di ogni singolo asset fisico, grazie anche a elaborazioni geometriche in 3D di reti e impianti, fondamentali per avere a disposizione una fotografia navigabile, dettagliata e costantemente aggiornata sulla situazione delle infrastrutture. Alla piattaforma si affianca poi uno spazio fisico, l’Evolution Lab, dove le persone di Snam si ritrovano per immaginare nuovi avanzamenti e testare le tecnologie che possono migliorare ulteriormente i processi.