Smartphone, Huawei scavalca Apple e mette nel mirino Samsung

Nel secondo trimestre 2018 Huawei ha venduto in Europa più dispositivi di Apple che scende così al terzo posto nella classifica dei produttori – Al primo posto c’è ancora Samsung che però registra una brusca flessione – Stesso andamento su scala globale

Arriva uno sorpasso storico, di quelli che contano per vincere la gara all’ultimo smartphone in un mercato che continua ad arrancare. Il colosso cinese Huawei ha venduto in Europa Occidentale 6,7 milioni di dispositivi mobili da aprile a giugno. Nello stesso periodo, Apple si è fermata a 6,1 milioni. Numeri che attestano senza ombra di dubbio che la crescita poderosa registrata da Huawei le ha permesso addirittura di scavalcare Cupertino.

Al primo posto rimane Samsung, con 8,8 milioni di smartphone messi in commercio (diminuiti dai precedenti 10,3 milioni).

Scendendo nei dettagli, nel secondo trimestre, secondo i dati di Idc, la compagnia cinese ha messo a segno una crescita del 75%, a fronte del calo dei rivali e dell’intero settore.

Gli analisti di The Verge hanno diffuso ulteriori numeri. Nei mesi da aprile a giugno in Europa Occidentale le consegne di smartphone sono state pari a 27,2 milioni di unità, in lieve diminuzione rispetto ai 28,5 milioni dello stesso periodo del 2017. La stragrande maggioranza di essi appartengono ai tre produttori citati: Samsung, Huawei ed Apple. Quest’ultima però come i coreani, ha registrato una marcata flessione delle consegne, scese da 6,8 a 6,1 milioni.

Fuori dal podio si piazza un’altra cinese, Xiaomi, le cui consegne europee mettono a segno un netto miglioramento, salendo da 36mila a un milione di unità. Chiude il quintetto Wiko, in calo da 935mila a 818mila dispositivi consegnati.

A livello mondiale il quadro conferma la galoppata di Huawei, ma in questo caso il rialzo è del 40,9%, a fronte di un modestissimo più 0,7 per cento di Apple e un calo preoccupante di Samsung (-10,4%). Su scala globale dunque le quote sono così ripartite: Samsung mantiene il primato con 20,9%, al secondo posto sale Huawei con il 15,8%, al terzo scende Apple con il 12,1, al quarto Xiaomi con il 9,3 e al quinto Oppo con l’8,6.