Sioi e Marina Militare presentano la Spring School “Italia paese marittimo: sfide e opportunità”

La Sioi, la Società italiana per l’organizzazione internazionale, insieme alla Marina Militare hanno creato la Spring School “Italia paese marittimo: sfide e opportunità” con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della marittimità per l’Italia. Riconoscere il ruolo fondamentale del mare è cruciale per consolidare l’identità nazionale come paese marittimo e per potenziare l’economia che trae beneficio dalle risorse marine. Il corso della durata di 36 ore si svolgerà in modalità ibrida (web live e in presenza), dal 15 marzo al 4 maggio 2024.

A chi è rivolto il corso

Il corso è aperto a giovani laureati e laureandi di tutte le discipline, così come a pubblici funzionari civili e militari, operatori privati nel settore della sicurezza e dello shipping, analisti, diplomatici, professionisti, ricercatori e giornalisti.

Il programma della Spring School

Il corso si estende per 36 ore, divise in 12 sessioni, che si terranno in modalità ibrida (online in diretta e in presenza), dal 15 marzo al 4 maggio 2024. Il programma si articola in moduli didattici dedicati ai seguenti contesti tematici:

Il contesto internazionale e l’importanza del potere marittimo

Le linee di faglia nel Mediterraneo Allargato ed oltre

Navigare il Futuro: interessi strategici e Blue Economy

Mare insicuro, Mare costoso

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni. Inoltre, coloro che desiderano potranno presentare un paper giornalistico su un argomento trattato nel corso e richiedere una valutazione finale.

L’importanza della marittimità

Secoli di storia dimostrano il ruolo cruciale del dominio marittimo nel destino delle nazioni, poiché il mare non solo fornisce risorse vitali come cibo, materie prime ed energia, ma funge anche da principale via di comunicazione per il commercio mondiale, con il 90% delle merci trasportate via mare oggi. Il Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo centrale nella geopolitica globale, come crocevia per idee, persone, merci ed eserciti. Di conseguenza, il concetto di marittimità va oltre la sua dimensione geografica, richiedendo un’analisi approfondita in tutti i suoi aspetti.