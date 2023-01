SIOI: al via due nuovi Master di Alta formazione

Al via due nuovi corsi: il Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence e il Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici.

Sono aperte le iscrizioni ai prossimi corsi di alta formazione della Sioi, la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale che prepara i giovani studenti al concorso per l’ingresso in diplomazia.



I master sono rivolti a studenti laureandi, a giovani laureati e a professionisti che intendono acquisire o consolidare le competenze in settori strategici.



Due i corsi al via: il Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence e il Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici. L’obiettivo dei corsi è quello di preparare e orientare alle nuove professionalità ricercate nel settore della sicurezza e dell’intelligence e nell’ambito della green economy e della geopolitica delle risorse.

Il Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence (24 febbraio – 21 luglio)

Il percorso, svolto in modalità blended, è organizzato con il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica.



Obiettivo del Master è quello di formare esperti in geopolitica e geoeconomia con specifiche competenze nel campo dell’intelligence istituzionale ed economica, in grado di garantire la sicurezza di risorse ed investimenti.



Tra gli argomenti oggetto di approfondimento: Geopolitica e sicurezza, intelligence istituzionale ed economica, cyber-security e sicurezza delle infrastrutture critiche, geo-economia dei mercati internazionali, tecniche di negoziazione, elementi di psicologia cognitiva, geopolitica dei media e il ruolo dei social network.

Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici (17 Aprile – 15 Dicembre)

Il percorso è organizzato dalla SIOI e da Unitelma Sapienza, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il CNR, l’UiT – The Arctic University of Norway e la Nord University di Bodø.



Obiettivo del Master è quello di sviluppare capacità e competenze nei settori della green economy, della geopolitica dell’energia e delle risorse con particolare attenzione all’eco-sostenibilità e all’utilizzo responsabile del territorio. Particolare attenzione sarà data all’importanza geo-strategica ed economica delle Regioni artiche.



Il percorso punta a formare una figura professionale che possa operare a sostegno di Istituzioni nazionali ed internazionali, del settore privato ed imprenditoriale, di enti di ricerca ed in generale di tutte quelle realtà legate al settore energetico ed al management ambientale con particolare specializzazione per gli ecosistemi fragili come quello Artico.