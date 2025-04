Borsa oggi 22 aprile: Europa cauta, mentre Wall Street tenta il rimbalzo. Milano fiacca per effetto cedole (-0,9%) – DIRETTA

I listini europei archiviano la seduta in leggero rialzo, sostenuti dal recupero di Wall Street. Piazza Affari limita i danni (-0,09%) con Tim, Generali e utility – Segui la DIRETTA

I listini europei archiviano la seduta in leggero rialzo, sostenuti dal recupero di Wall Street dopo le vendite della vigilia: Francoforte +0,48%, Madrid +0,72%, Parigi +0,56%, Londra +0,67%. Piazza Affari limita i danni (-0,09%), frenata dallo stacco cedole che pesa per 0,85% sul Ftse Mib. In un clima ancora sospeso dopo la Pasqua, le Borse europee si sono mosse caute, tra le tensioni commerciali Usa-Cina e i nuovi attacchi di Trump alla Fed.

Tra i titoli milanesi svettano Telecom (+2,29%), Inwit (+2,19%) e le utility, favorite dal taglio dei tassi Bce: Italgas (+2,23%), Terna (+2,11%), Enel (+1,7%). Occhi puntati su Generali (+1,46%) in vista dell’assemblea del 24 aprile e su Unicredit (-0,12%), frenata dal Golden Power nell’ops su Banco Bpm (-0,58%). In coda Prysmian (-3,31%) e Piaggio (-3,98%).

Lo spread Btp-Bund resta stabile a 117 punti base, con il rendimento del decennale italiano fermo al 3,61%, nonostante la revisione al rialzo delle stime d’inflazione da parte della BCE e il calo della fiducia nell’Eurozona.

L’oro corre e sfiora i 3.500 dollari l’oncia, mentre il petrolio guadagna terreno: Brent +1,9% a 67,5 dollari, Wti +2,29% a 63,8. L’euro si mantiene sotto quota 1,15 sul dollaro.

