Sinner-Alcaraz in finale all’Atp 500 di Pechino: quanto guadagna chi vince il torneo? Ecco il montepremi

Dopo aver battuto Bu in semifinale, Sinner si giocherà la vittoria dell’Atp di Pechino con il grande rivale Carlos Alcaraz. In ballo un montepremi sostanzioso e 500 punti Atp. Quando e dove vedere la finale?

Sinner-Alcaraz, all’Atp 500 di Pechino sarà una finale al cardiopalma. I tennisti che nel 2024 si sono divisi i quattro tornei dello Slam, vincendone due a testa, si giocheranno la vittoria al China Open 2024.

Nonostante le preoccupazioni dovute al caso doping e al ricorso della Wada, l’atleta altoatesino ha battuto in semifinale il collega cinese Yunchaokete Bu, vincendo per 6-3 7-6. In finale troverà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che qualche ora prima aveva sconfitto Daniil Medvedev per 5-7 3-6.

Chi vincerà non avrà solo la gloria e 500 punti importanti in chiave classifica classifica, ma anche un sostanzioso montepremi.

Sinner-Alcaraz in finale a Pechino: quanto guadagna chi vince il torneo?

Il China Open 2024 è un torneo Atp 500. Il montepremi a disposizione, dunque, è più basso rispetto a quello degli Slam o degli Atp 1000, ma è comunque sostanzioso: complessivamente parliamo di 3.798.915 dollari, una cifra che sarà suddivisa tra i partecipanti in base al tabellone.

Nel dettaglio: chi si è fermato al primo turno ha guadagnato 29,015 dollari, mentre chi ha avuto accesso al secondo turno si è portato a casa 54,405 dollari. Più si va avanti, più si sale. Chi ha giocato i quarti di finale si è portato a casa 101,925 dollari, che sono diventati 199,495 dollari in semifinale.

E adesso veniamo a noi: chi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vincerà l’Atp 500 di Pechino guadagnerà 695,750 dollari (circa 623mila euro), mentre il secondo classificato si dovrà “accontentare” di 374,340 dollari.

Riassumiamo:

Primo turno: 29,015 dollari

Secondo turno: 54,405 dollari

Quarti di finale: 101,925 dollari Semifinali: 199,495

Secondo classificato: 374,340 dollari

Vincitore: 695,750 dollari

Montepremi complessivo: 3.798.915 dollari.

China Open 2024: per le donne un montepremi doppio rispetto agli uomini

Piccola curiosità. Il China Open 2024 è uno dei pochi tornei in cui le donne guadagnano più degli uomini. Anzi, quasi il doppio. Il motivo è presto detto. Essendo il torneo femminile un WTA 1000 e quello maschile un ATP 500, le tenniste potranno contare su un montepremi più elevato rispetto ai colleghi. Il torneo di singolare femminile avrà infatti un montepremi di 8.127.389 dollari. La vincitrice otterrà 1,1 milioni di dollari, mentre alla seconda classificata andranno ben 585mila dollari.

Finale Sinner-Alcaraz: quando e dove vederla

Le due grandi promesse del tennis mondiale, rispettivamente numero uno e numero tre del ranking Atp, si affronteranno mercoledì 2 ottobre alle 11 ora italiana sul Capital Group Diamond Stadium dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino (Cina). Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e su Now.