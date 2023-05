Simest e ICE a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione in Emilia Romagna

La Simest ha dato il via a un pacchetto di misure da 700 mln gestiti per conto del MAECI. Ice invece ha destinato un fondo di 3 milioni per misure di sostegno straordinarie.

Simest, la Società del Gruppo CDP che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha dato il via a un pacchetto di misure da 700 milioni di euro complessivi gestiti per conto del MAECI in sostegno delle imprese colpite dalla recente alluvione.

Si tratta di tre misure ad hoc così articolate:

• Contributi a fondo perduto per 300 milioni – le risorse saranno destinate a ristori indirizzati alle imprese esportatrici dei territori colpiti dall’alluvione sia per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili, sia per perdita di reddito a causa del calo di fatturato.

• Finanziamenti agevolati per 400 mln a valere sul Fondo 394/81 gestito per conto della Farnesina – le risorse saranno erogate sotto forma di finanziamenti a tassi agevolati con quote a fondo perduto del 10% ed esenzione dalle garanzie.

• Moratoria pagamenti, Simest prevede una sospensione di 12 mesi dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo394 e sulla misura PNRR/Fondo 394.

Allo stesso tempo, anche l’ICE ha destinato un fondo di 3 mln per misure di sostegno straordinarie alle imprese dei territori dell’Emilia-Romagna e delle Marche colpiti.

Le misure prevedono agevolazioni alle aziende ammesse alle iniziative già programmate dall’agenzia ICE con sedi nei comuni riconosciuti “vittima della calamità naturale”. Per un anno verrà assicurata la partecipazione gratuita con uno stand ai padiglioni organizzati dall’agenzia nelle principali fiere estere e la partecipazione gratuita ai progetti di promozione gestiti da ICE con piattaforme di e-commerce internazionali.