Silvio Berlusconi: così giornali e tv di tutto il mondo ne hanno annunciato la morte

Silvio Berlusconi, protagonista della politica italiana degli ultimi 20 anni ma anche di molti scandali. All’estero, la sua morte è stata annunciata con toni molto diversi. Ecco i principali quotidiani e Tv

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha fatto immediatamente il giro del mondo. Ecco come i quotidiani e le tv internazionali hanno annunciato la scomparsa dell’imprenditore e leader di Forza Italia.

La morte di Berlusconi: critici i giornali anglosassoni

Regno Unito

Il giornale inglese The Guardian ha voluto focalizzare la notizia sull’aspetto scandaloso di Silvio Berlusconi, definendolo come magnate dei media: “Muore a 86 anni l’ex primo ministro italiano vittima di scandali.”

Stati Uniti

New York Times: “Muore a 86 anni Silvio Berlusconi, showman che ha sconvolto la politica e la cultura italiana. Ha introdotto il sesso e il glamour nella tv italiana e poi ha portato la stessa formula in politica, dominando il paese e la sua cultura per più di 20 anni.”

La rete televisiva statunitense CNN assume un punto di vista simile: “Silvio, l’ex leader showman italiano, ha combattuto una serie di scandali per dominare la politica per decenni.”

Spagna, Francia e Germania meno critici ma tutti ricordano gli scandali e il Bunga-Bunga

Spagna

Il giornale spagnolo El Pais annuncia la notizia senza concentrarsi sugli scandali: “Muore Silvio Berlusconi, l’uomo che ha definito l’Italia del 21esimo secolo. Tre volte primo ministro, proprietario di Mediaset ed ex presidente dell’AC Milan, ha costruito la storia dell’Italia moderna.”

Francia

Le Monde , il giornale francese racconta: “È morto Silvio, figura di spicco della destra italiana: Il Cavaliere, tre volte capo del governo italiano, imprenditore dei media e a lungo proprietario della squadra di calcio AC Milan, ha visto la sua carriera segnata da una serie di scandali pubblici e privati.”

Germania

Il primo settimanale tedesco Bild ha scelto di riprendere una delle famose frasi dell’ex primo ministro: “Berlusconi era più del Bunga Bunga”, ricordando la parte del personaggio legata agli scandali.

Dalla Russia l’elogio di Putin, le critiche dell’Ucraina

Federazione Russa

Il giornale più letto nella Federazione Russa, Izvestia, ha dato la notizia annunciando le condoglianze espresse dal presidente Putin per la morte di Silvio Berlusconi. Secondo una nota proveniente dal Cremlino, Putin ha descritto Berlusconi come un costante e principale sostenitore delle relazioni amichevoli tra Russia e Italia. Il presidente russo ha inoltre elogiato la saggezza e la capacità di prendere decisioni di Berlusconi, affermando che per lui era una persona cara e un vero amico.

Ucraina

Kyivpost ha voluto focalizzarsi sulla nota amicizia fra Berlusconi e Putin. Il primo giornale del paese lo ha definito come l’ex primo ministro italiano che era un ammiratore di Putin e che lo ha difeso dopo l’invasione Russa dei territori Ucraini, senza dimenticare di menzionare la lunga lista di scandali che lo hanno visto protagonista.