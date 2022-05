Serie A, Roma-Venezia e Empoli-Salernitana: in gioco l’Europa e l’apertissima lotta per la salvezza

Gli anticipi di oggi della serie A vedono la Roma in corsa per l’Europa League ma Venezia e Salernitana più impegnate che mai per salvarsi

Un antipasto che interessa a tutti. Il sabato di campionato non offre partite di cartello, ma saranno comunque in tanti a tenerle d’occhio, consapevoli che i risultati potranno incidere non poco sulla giornata di domani. Già, perché da Empoli-Salernitana dipende un pezzo di salvezza, dunque anche Cagliari-Inter, così come Roma-Venezia coinvolge l’Atalanta, impegnata a San Siro contro il Milan. La corsa scudetto s’intreccia così con quelle per l’Europa e la permanenza in Serie A, in un turno che avrebbe dovuto svolgersi in contemporanea, se non fosse per gli interessi economici che ormai la fanno da padroni (con il placet dei club, s’intende)

Corsa Europa: Lazio, Atalanta e Fiorentina aspettano Roma-Venezia (Ore 20.45, Dazn e Sky)

Il posticipo dell’Olimpico coinvolge anche la salvezza, perché i veneti sono ancora teoricamente in corsa, ma è chiaro che l’attenzione è soprattutto sull’Europa, con quattro squadre appaiate in soli 3 punti. Mourinho, è bene ricordarlo, ha sempre il jolly della finale di Conference, che oltre al trofeo darebbe anche l’accesso diretto all’Europa League, ma affidarsi in tutto e per tutto ai 90’ contro il Feyenoord è un azzardo che nemmeno lui può permettersi. La sconfitta di Firenze, al netto delle polemiche arbitrali, ha ribadito che i giallorossi devono sempre giocare al massimo, altrimenti diventano vulnerabili, forse pure per il Venezia semi-spacciato di questa sera.

Mourinho: “Siamo stanchi del Var, qualcuno ci vuole ottavi in classifica…”

Lo Special One, come di consueto, non si è tirato indietro in conferenza stampa, anzi ha alzato il tiro contro le istituzioni del calcio italiano.“C’è gente interessata al fatto che noi finiamo ottavi in classifica, con la speranza che vinciamo la finale di Conference League – la bordata del tecnico giallorosso -. In questo modo l’Italia avrebbe otto squadre in Europa e sarebbe fantastico per il calcio italiano, ma questo non va fatto a costo di ingiustizie e mancanze di rispetto nei confronti di chi lavora tanto come noi. Contro la Fiorentina la squadra era stanca e loro avevano un motore diverso dal nostro, hanno giocato veramente bene, però siamo stanchi di arbitri, var e di avere problemi dopo la gara. Alla fine ok, hanno sbagliato e vengono puniti, ma dove sono i nostri punti?”. Il concetto, come ben spiegato da Mou, si basa sul fatto che l’Italia, in caso di Roma ottava e campione di Conference League, porterebbe ben otto squadre in Europa, una in più rispetto al solito: difficile pensare che sia veramente così, ma la strategia del “rumore dei nemici”, si sa, è sempre stato il suo marchio vincente.

Corsa salvezza: Cagliari (e con lui tutta Milano) aggrappato a Empoli-Salernitana (Ore 15, Dazn)

Il match clou del sabato è però quello di Empoli, dove la Salernitana andrà a caccia di punti salvezza. In mezzo, per evidenti motivi, c’è il Cagliari, ma anche Inter e Milan osservano molto interessati. La situazione di classifica (Salernitana 30, Cagliari 29) fa sì che tutto sia ancora apertissimo, è chiaro però che una vittoria granata complicherebbe molto la vita ai sardi, costretti a quel punto a battere l’Inter e a sperare in un regalo dell’Udinese (oltre che in un suo successo a Venezia) nell’ultima giornata. Nerazzurri e rossoneri invece non sanno cosa augurarsi, nel senso che il Cagliari, qualsiasi cosa succeda, dovrà comunque fare risultato, ma è chiaro che il morale è una componente importante e scendere in campo a meno 4, per evidenti motivi, potrebbe essere davvero pesante da gestire. Ad ogni modo sarà bene dare uno sguardo anche a Udinese-Spezia (ore 18, Dazn), perché se i friulani vincessero ecco che anche i liguri scenderebbero in piena zona calda, mentre Sampdoria-Fiorentina si giocherà solo lunedì, a risultati degli altri in archivio. Poco da dire invece su Verona-Torino (ore 18, Dazn): due squadre senza obiettivi, se non quello di divertire gli spettatori con una sfida che promette gol e spettacolo.