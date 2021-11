Serie A, Roma: conti in rosso. Indebitamento netto pari a 404,7 milioni

I conti non tornano all’AS Roma. Su richiesta della Consob, il club giallorosso ha diffuso il comunicato stampa con la situazione

Cresce ancora l’indebitamento finanziario del club giallorosso. Al 30 settembre 2021, il totale dei debiti finanziari onerosi, verso banche e altri finanziatori, al netto delle liquidità immediatamente reperibili dall’Società (cassa e banche), evidenzia un indebitamento netto pari a 404,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 302 milioni di euro al 30 giugno 2021. Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2021 della squadra capitolina segna perdite per 185,3 milioni, mentre i ricavi arrivano solo a 190,4 milioni.

Nel dettaglio, l’incremento, pari a 102,7 milioni di euro, è “sostanzialmente determinato dai finanziamenti soci erogati nei mesi di luglio, agosto e settembre da Romulus and Remus Investments LLC per il tramite della controllante Neep Roma Holding, per 110,9 milioni di euro parzialmente compensate dalle maggiori disponibilità liquide”. Nello specifico, si compone: per 33,5 milioni (22,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti per 10 milioni (10 milioni al 30 giugno 2021) e indebitamento, per complessivi 448,2 milioni di euro (334,9 milioni al 30 giugno 2021).





Male anche per il club bianconero. La Juventus ha chiuso l’esercizio per la stagione 2020-21, con una perdita consolidata di 209,9 milioni di euro, rispetto agli 89,7 milioni dell’esercizio precedente, per effetto di minori ricavi per 92,7 milioni – correlati sia agli effetti direttamente imputabili alla crisi pandemiaca sia a minori proventi da gestione diritti da calciatori. In incremento i costi operativi di 35,2 milioni, il patrimonio netto del Gruppo è di 28,4 milioni, mentre l’indebitamento finanziario netto ammonta a 389,2 milioni di euro.

Secondo quanto dichiarato dalla Società, il peggioramento di 4 milioni “sconta l’effetto negativo dell’intervenuto consolidamento della B&W Nest S.r.l. e dei relativi debiti finanziari ai sensi dell’IFRS 16 per 14,7 milioni”. Nonostante ciò, “beneficia dei flussi positivi della gestione operativa (+42,0 milioni, originati anche da una tempistica particolarmente favorevole di incassi e esborsi), assorbiti dagli esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (-6,5 milioni netti, dato che include l’effetto positivo per 55,2 milioni della cessione pro-soluto di alcuni crediti vantati verso società calcistiche estere), dagli investimenti in altre immobilizzazioni e partecipazioni (-6,1 milioni netti) e nelle attività finanziarie (-10,7 milioni)”.