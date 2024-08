Serie A 2024-2025 al via: date, orari e come vederla

La Serie A 2024-2025 è pronta a partire il 17 agosto con un calendario ricco di partite entusiasmanti. La stagione, che si concluderà nella primavera del 2025, vedrà Dazn trasmettere tutte le gare, mentre Sky e TimVision offriranno pacchetti aggiuntivi. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Dopo la conclusione dei grandi tornei calcistici (Europei e Copa America), e a pochi giorni dalla fine delle Olimpiadi, ritorna il grande calcio con l’inizio del campionato di Serie A, parte la caccia all’Inter campione. La stagione 2024-2025 partirà sabato 17 agosto 2024, avviando un percorso intenso che si protrarrà fino alla tarda primavera del 2025. L’estate 2025 offrirà un po’ di riposo ai calciatori, poiché non sono in programma grandi tornei delle Nazionali maggiori, con i Mondiali che si svolgeranno invece nel 2026. Sarà Dazn a trasmettere tutte le partite della Serie A in esclusiva, mentre Sky offrirà tre partite per giornata in coesclusiva con Dazn. Le partite di Dazn sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma TimVision.

Il calendario della Serie A 2024-2025

La Serie A 2024-2025 seguirà un calendario piuttosto serrato, con la prima giornata fissata per il weekend del 17-19 agosto 2024. Come nelle stagioni precedenti, il campionato sarà diviso in 38 giornate, con la conclusione prevista per il 25 maggio 2025.

Non sono previste soste invernali: il campionato continuerà senza interruzioni durante le festività natalizie, con partite programmate per il 22 e 29 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025. Le uniche pause saranno quelle internazionali, in corrispondenza delle finestre Fifa per gli impegni delle nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre 2024 e 23 marzo 2025.

Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, ne è previsto uno solo per questa stagione, che si svolgerà mercoledì 30 ottobre 2024. Le ultime due giornate di campionato (18 e 25 maggio 2025) vedranno tutte le partite disputarsi in contemporanea per garantire la regolarità del torneo, con eventuali richieste di anticipo per le squadre impegnate nelle finali delle competizioni europee.

Le prime tre giornate di campionato

Nelle prime tre giornate del campionato di Serie A 2024-2025, le partite saranno programmate principalmente in orario serale per evitare il caldo estivo. Il campionato inizia sabato 17 agosto con Genoa-Inter alle 18:30.

La 1ª giornata prosegue domenica 18 agosto con due gare alle 20:45, quattro anticipi al sabato (due alle 18:30 e due alle 20:45), due anticipi la domenica alle 18:30, e due posticipi al lunedì (uno alle 18:30 e uno alle 20:45). La 2ª giornata segue uno schema simile, con le partite principali domenica 25 agosto. La 3ª giornata, in programma domenica 1° settembre, include anticipi al venerdì e sabato, oltre agli incontri serali domenicali. La 3ª giornata sarà già particolarmente ricca di big match: Inter-Atalanta (30 agosto 2024, ore 20:45), Lazio-Milan (31 agosto 2024, ore 20:45) e Juventus-Roma (1° settembre 2024, ore 20:45) sono tre sfide di alto livello che promettono grande spettacolo.

Serie A: dove vederla e quanto costa

Come negli anni precedenti e per tutto il prossimo quinquennio, fino al 2029, Dazn detiene i diritti di tutte le 380 partite di Serie A. Il calendario dei turni di campionato rimarrà invariato, con Dazn che trasmetterà tutte le 10 partite di ogni giornata, di cui 3 in co-esclusiva con Sky.

Sky e Dazn, dunque, rimarranno i principali broadcaster della Serie A, mentre TimVision offrirà un pacchetto che include Dazn e altri contenuti sportivi. La scelta dell’abbonamento dipenderà dalle preferenze personali e dal budget disponibile. Vediamo ora le offerte di abbonamento disponibili:

Dazn

Dazn è il principale detentore dei diritti della Serie A, trasmettendo tutte le 380 partite della stagione. Gli abbonamenti disponibili sono:

Dazn Standard : €34,99 al mese con vincolo annuale (rate mensili), €359 all’anno con pagamento anticipato (€29,92 al mese), oppure €44,99 al mese senza vincoli. Questo piano consente la visione contemporanea su due dispositivi registrati, purché connessi alla stessa rete.

: €34,99 al mese con vincolo annuale (rate mensili), €359 all’anno con pagamento anticipato (€29,92 al mese), oppure €44,99 al mese senza vincoli. Questo piano consente la visione contemporanea su due dispositivi registrati, purché connessi alla stessa rete. Dazn Plus: €59,99 al mese con vincolo annuale (rate mensili), €599 all’anno con pagamento anticipato (€49,91 al mese), oppure €69,99 al mese senza vincoli. Con Dazn Plus è possibile guardare le partite su due dispositivi registrati anche in reti diverse.

TimVision

TimVision offre un pacchetto che include l’accesso completo ai contenuti di Dazn, quindi tutta la Serie A e anche la Serie B, oltre a La Liga, basket e volley italiani ed europei, e i canali Eurosport. L’abbonamento costa 24,99 euro al mese per i primi tre mesi, per poi passare a 34,99 euro al mese.

Sky e Now

Sky trasmette in co-esclusiva con Dazn tre partite per ogni giornata di Serie A: il sabato sera, la domenica pomeriggio e il lunedì sera. L’abbonamento Sky TV+Sky Calcio parte da 14,90 euro al mese per 18 mesi. Anche i clienti Dazn possono aggiungere le restanti partite al loro abbonamento Sky con un supplemento di 5 euro al mese.

Now, la piattaforma streaming di Sky, propone lo stesso pacchetto Sky TV+Sport+Calcio per 14,99 euro al mese con un vincolo di 12 mesi.

Serie A: i big match della stagione 2024-2025

Ecco le partite più attese della Serie A 2024-2025, organizzate per giornata, giorno e partita:

Terza giornata

30 agosto 2024: Inter-Atalanta (ore 20:45)

31 agosto 2024: Lazio-Milan (ore 20:45)

1 settembre 2024: Juventus-Roma (ore 20:45)

Quinta giornata

22 settembre 2024: Inter-Milan, Juventus-Napoli

Ottava giornata

20 ottobre 2024: Juventus-Lazio, Roma-Inter

Nona giornata

27 ottobre 2024: Inter-Juventus, Fiorentina-Roma

Decima giornata

30 ottobre 2024: Milan-Napoli

Undicesima giornata

3 novembre 2024: Napoli-Atalanta

Dodicesima giornata

10 novembre 2024: Inter-Napoli, Juventus-Torino

Tredicesima giornata

24 novembre 2024: Milan-Juventus, Napoli-Roma

Quattordicesima giornata

1 dicembre 2024: Roma-Atalanta

Quindicesima giornata

8 dicembre 2024: Atalanta-Milan, Napoli-Lazio

Sedicesima giornata

15 dicembre 2024: Lazio-Inter

Diciottesima giornata

29 dicembre 2024: Lazio-Atalanta, Juventus-Fiorentina

Diciannovesima giornata

5 gennaio 2025: Atalanta-Juventus, Roma-Lazio

Ventesima giornata

12 gennaio 2025: Torino-Juventus

Ventunesima giornata

19 gennaio 2025: Atalanta-Napoli, Juventus-Milan

Ventiduesima giornata

26 gennaio 2025: Napoli-Juventus

Ventitreesima giornata

2 febbraio 2025: Milan-Inter, Roma-Napoli

Venticinquesima giornata

16 febbraio 2025: Juventus-Inter, Lazio-Napoli

Ventisettesima giornata

20 marzo 2025: Milan-Lazio, Napoli-Inter

Ventottesima giornata

9 marzo 2025: Juventus-Atalanta

Ventinovesima giornata

16 marzo 2025: Atalanta-Inter, Fiorentina-Juventus

Trentesima giornata

30 marzo 2025: Napoli-Milan

Trentunesima giornata

6 aprile 2025: Atalanta-Lazio, Roma-Juventus

Trentaduesima giornata

13 aprile 2025: Lazio-Roma

Trentatreesima giornata

20 aprile 2025: Milan-Atalanta

Trentaquattresima giornata

27 aprile 2025: Inter-Roma

Trentaseiesima giornata

11 maggio 2025: Atalanta-Roma, Lazio-Juventus

Trentasettesima giornata

18 maggio 2025: Inter-Lazio, Roma-Milan

Qui il calendario completo della Serie A 2024-2025.