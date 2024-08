Calcio e scommesse, in Brasile il Flamengo lancia il suo sito di betting

Mentre in Italia si discute di riaprire alla sponsorizzazione sulle maglie da parte degli operatori delle scommesse, in Brasile questo avviene già per diversi club e il Flamengo ha persino pensato di lanciare la propria piattaforma: ecco quanto gli frutterà

Mentre in tutto il mondo si lotta contro la piaga ricorrente del calcioscommesse, c’è però chi vede nel mondo del betting online legale una opportunità di crescita economica, di cui far beneficiare – più o meno direttamente – anche gli stessi club. È il caso dell’Italia, dove la Serie A spinge per consentire alle squadre di avere di nuovo come sponsor operatori delle scommesse (a tal punto che di fatto questo in alcuni casi già avviene) e soprattutto di permettere ai club di incassare una percentuale degli introiti delle scommesse generate proprio dal calcio. Ma è ancora di più il caso del Brasile, il principale campionato dell’America Latina che pure ha dovuto affrontare nel maggio del 2023 un ennesimo scandalo di partite truccate, ma dove la sponsorizzazione da parte delle agenzie di gioco – anche internazionali – è ammessa al punto che frutta ai vari club della Serie A l’equivalente di circa 80 milioni di euro l’anno, complessivamente. I club sulla cui maglia appare il nome di una “casa de apostas” sono ben sei, tra cui il Cruzeiro di Ronaldo che incassa circa 4 milioni di euro l’anno da Betfair ma soprattutto il Corinthians, storica squadra di San Paolo resa famosa dalla “Democrazia” di Socrates, che è al primo posto con i 20 milioni di euro percepiti da Vai de Bet, seguita dal Flamengo di Rio de Janeiro, team più tifato del Brasile e che ha un contratto da 14 milioni di euro l’anno con Pixbet.

Flabet: scommesse sportive con introiti milionari e royalty garantite

Proprio il Flamengo, che per fatturato è il primo club del Sudamerica e anche uno dei più titolati, ha deciso di spingersi oltre. Il club carioca, la cui stella attualmente è l’ex meteora interista Gabigol, ha annunciato il lancio della sua propria piattaforma online di scommesse sportive: si chiama Flabet, sarà gestita dallo sponsor principale Pixbet e secondo le stime inserite nel contratto garantirà ai rossoneri introiti pari ad almeno 82,5 milioni di reais (circa 13 milioni di euro) da qui al 2027. È d’obbligo sottolineare “almeno”, visto che sempre secondo il contratto reso noto dal giornale Globo, Pixbet dovrà riconoscere al Flamengo anche una royalty dell’1% sul fatturato lordo derivante dalle transazioni effettuate sul sito Flabet. “Il club non avrà alcuna responsabilità o ruolo nel sito di scommesse, né in caso di perdite o di scioglimento”, ha chiarito a scanso di equivoci il Cda del Flamengo in una nota dove si annunciava l’iniziativa, che dovrebbe essere approvata all’unanimità. La nuova frontiera del mondo del calcio sembra essere quella di liberalizzare e incorporare il business delle scommesse, che pure ha creato e continua a creare problemi relativi al coinvolgimento dei giocatori e alla regolarità delle partite. Ma sono tanti, tantissimi soldi sui quali forse è meglio mettere le mani.