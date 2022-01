Scuola: parte il liceo della transizione ecologica e digitale

Promosso da Elis e Snam, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il nuovo percorso unisce la tradizione umanistica e scientifica del liceo italiano con tecnologia e materie Stem – Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 gennaio 2022

Il prossimo anno scolastico 2022/2023 prende il via il nuovo liceo quadriennale per la transizione ecologica e digitale. Un percorso formativo che coinvolge 27 scuole superiori in tutta Italia, 4 università – Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Roma Tor Vergata e l’Università degli Studi di Padova con lo spin-off Mind4Children – e le aziende del Consorzio Elis sotto la presidenza di semestre dell’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà. Per presentare domanda d’iscrizione c’è tempo fino al 28 gennaio 2022, rivolgendosi a uno degli istituti scolastici che aderiscono alla sperimentazione.

Il nuovo “Liceo T.E.D.” punta a integrare in un unico programma didattico le conoscenze umanistiche e scientifiche del tradizionale liceo italiano con una maggiore attenzione alle materie Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics), da cui dipenderanno le professioni inerenti all’ambiente e allo sviluppo.

Una nuova forma di studio e insegnamento. Alla didattica in aula si aggiungeranno momenti di apprendimento ancora ampiamente inesplorati nei percorsi di scuola superiore, come workshop settimanali con esperti su temi altamente specialistici, summer camp, tirocini in azienda e soggiorni all’estero per l’apprendimento delle lingue e la conoscenza di contesti globali.

Le esperienze all’estero degli studenti saranno organizzate anche con il supporto delle reti internazionali messe a disposizione dalle grandi aziende aderenti al progetto. Le potenzialità della didattica digitale saranno sfruttate per collegare contemporaneamente tutte le aule degli istituti scolastici con docenti ed esperti di particolare rilievo.

Il Liceo si inserisce nel piano delle nuove classi quadriennali lanciato dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in continuità con il piano “RiGenerazione Scuola”.