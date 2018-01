Scuola: gli istituti professionali cambiano look. Ecco le novità

Obiettivo del governo è trasformare gli istituti professionali “in vere e proprie scuole territoriali dell’innovazione che potranno avere un ruolo centrale nel rilancio economico del Paese”.

Via libera, con iscrizioni che partiranno dal 16 gennaio prossimo, ai nuovi istituti professionali. Il restyling, voluto dal ministero dell’Istruzione in sintonia con le Regioni, prevede undici indirizzi di studio, rispetto agli attuali sei, ed entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico, cioè dal 1° settembre 2018 nelle prime classi.

Si spazia dal made in Italy ai servizi commerciali, dall’enogastronomia e ospitalità alberghiera all’odontotecnico, con alternanza scuola-lavoro già dal secondo anno e più ore di laboratorio. Obiettivo del governo è trasformare gli istituti professionali “in vere e proprie scuole territoriali dell’innovazione che potranno avere un ruolo centrale nel rilancio economico del Paese”.

La strada, tuttavia, è ancora lunga e non mancano alcune ombre: ad esempio i percorsi di studio restano di cinque anni; il collegamento con i territori deve decollare e l’apertura agli esperti esterni in cattedra è al momento facoltativa. Le imprese però osservano con attenzione le novità in arrivo: “Il nuovo regolamento va nella giusta direzione – ha commentato al Sole 24 Ore Giovanni Brugnoli, vice presidente di Confindustria -: più collegamento degli istituti professionali con le aziende, più laboratori, più alternanza. Occorre però lavorare per un’offerta formativa di qualità, articolata e ben integrata sul territorio”.