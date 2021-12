Sciopero venerdì 3: UGL contro Green Pass sui luoghi di lavoro

L’UGL convoca lo sciopero per rispondere all’obbligo di Green Pass del governo. Interessate Roma, Milano, Napoli e Bologna

L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha indetto uno sciopero nazionale per venerdì 3 dicembre. Questa è la risposta, del tutto pretestuosa, del sindacato autonomo rispetto alla decisione del governo di permettere solo ai dipendenti muniti di Green Pass di accedere al posto di lavoro. Lo sciopero comprenderà alcune delle maggiori città italiane: Roma, Milano, Bologna, Napoli.

La protesta è stata indetta anche per contestare le condizioni di lavoro degli autoferrotranvieri, su cui gravano la crisi economica e le situazioni di “mancato rinnovo contrattuale, di assente tutela e salvaguardia relativamente alla salute e alla sicurezza” e per richiedere i tamponi gratuiti a finché “si sensibilizzino le aziende nella ricerca di convenzioni ad hoc, così che non si pongano in essere ulteriori discriminazioni; per la sicurezza di tutti gli operatori del settore”.





Roma

I dipendenti ATAC sciopereranno dalle 8.30 alle 12.30. L’agenzia capitolina informa che in questo intervallo di tempo non saranno garantiti i servizi di scale mobili, di ascensori e delle biglietterie, anche nelle stazioni che rimarranno ugualmente aperte.

Milano

Si fermerà per otto ore Trenord. A comunicarlo è l’azienda insieme all’assicurazione che negli orari di garanzia saranno garantite le corse e che le persone che dovranno arrivare in aeroporto potranno farlo senza problemi. Nel caso di cancellazione del servizio ferroviario saranno disponibili gli autobus sostitutivi. Per quanto riguarda il trasporto locale, ATM ha comunicato che le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart bus potranno subire ritardi e cancellazioni dalle 18 fino alle 22.

Napoli

ANM, l’agenzia responsabile del servizio di trasporto pubblico del capoluogo partenopeo, ha reso noto che i mezzi potrebbero subire ritardi e saltare delle corse dalle 9 alle 13. Per filobus, tram e autobus le ultime partenze saranno effettuate mezz’ora prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno mezz’ora dopo la fine. La metro invece effettuerà l’ultima corsa da Piscinola alle 9.16 e da Garibaldi alle 9.14 per poi riprendere alle 13.56 da Piscinola e alle 14.35 da Garibaldi. Le funicolari opereranno regolarmente fino alle 9.20 e riprenderanno le proprie corse alle 13.20. Potrebbero esserci disagi anche per chi dovrà prendere l’aereo: venerdì, dalle 13 alle 17, è indetto uno sciopero sull’aeroporto di Napoli Capodichino.

Bologna

TPER, l’azienda dei trasporti bolognese, ha comunicato che lo scioperò si terrà dalle 11 alle 15 con un comunicato, nel quale specifica che “per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.45”.