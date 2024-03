Condividi Twitter

Sciopero treni 23-24 marzo: Frecce, regionali e Intercity a rischio. Si fermano anche Italo e Trenord, tutte le informazioni

Weekend da incubo per chi deve viaggiare in treno: uno sciopero nazionale di 24 ore comporterà forti disagi in tutta Italia. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Due giorni da incubo per chi deve viaggiare in treno. Nel primo weekend di primavera è infatti in programma uno sciopero nazionale che coinvolgerà i dipendentidel gruppo Fs Italiane – Due Frecce e Trenitalia – Italo e Trenord. L’annuncio è arrivato direttamente da Ferrovie che avverte i viaggiatori: il rischio di disagi e ritardi è elevato. “Gli scioperi nazionali potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi”, sottolinea la nota del Gruppo Fs. Ad indire lo sciopero le proteste, che coinvolgeranno sia il personale di bordo che quello di macchina sono stati i sindacati autonomi Sgb, Usb e Cub Trasporti. Sciopero treni 23-24 marzo: gli orari e i treni garantiti Lo sciopero partirà alle ore 21:00 di sabato 23 marzo e terminerà 24 ore dopo, alle ore 21:00 di domenica 24 marzo 2024. Chi ha in programma di prendere un treno nella fascia oraria interessata dalle proteste farà dunque bene a verificare se il treno sia o meno cancellato. A rischio ci sono infatti Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia, ma anche i treni di Italo e Trenord. Trenitalia invita infatti tutti i passeggeri a informarsi prima di andare in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Occorre infatti tener conto anche del fatto che gli effetti della mobilitazione in termini di cancellazioni e ritardi “potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi”. Previste in ogni caso delle fasce di garanzia: la lista dei treni garantiti è sul sito Trenitalia. Salvi anche i treni regionali nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Anche Italo ha pubblicato un elenco dei treni garantiti. Sciopero 23-24 marzo, Trenitalia: impatto significativo Per quanto riguarda Trenitalia, spiega il Gruppo Fs in una nota, l’impatto dello sciopero sarà “significativo” e potrebbe “comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali”. La Provincia autonoma di Trento informa che dalle 21 di domani alle 21 di domenica i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. “L’agitazione potrà pertanto interessare i servizi lungo la Brennero e quelli svolti da Trenitalia lungo la Valsugana e comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”, si legge in una nota. Domenica è previsto anche lo sciopero del personale ferroviario di Trentino trasporti aderente al sindacato Cub Trasporti. Il personale ferroviario e gli addetti alle biglietterie del settore ferroviario di Trentino trasporti garantiranno il servizio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19.