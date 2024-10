Sciopero sabato 5 ottobre 2024, trasporto a rischio per 24 ore in tutta Italia (annullato a Milano): ecco gli orari e perché

Sabato uno sciopero nazionale di 24 ore paralizzerà i mezzi pubblici in città come Roma, Napoli e Bologna, mentre a Milano il servizio sarà regolare grazie all’annullamento per motivi di ordine pubblico. Ecco tutti i dettagli

Sabato 5 ottobre 2024 sarà una giornata complicata per chi viaggia con i mezzi pubblici: uno sciopero nazionale di 24 ore, indetto da Orsa Trasporti, minaccia di paralizzare il trasporto locale in diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli e Bologna. A Milano, invece, lo sciopero è stato annullato per motivi di ordine pubblico legati alla partita di calcio Inter-Torino e a una manifestazione pro Palestina.

Lo sciopero del 5 ottobre sarà solo il primo di una serie di agitazioni che caratterizzeranno il mese di ottobre, con oltre 60 mobilitazioni in programma in tutta Italia. Intanto vediamo nel dettaglio cosa succederà sabato e quali saranno gli orari e le fasce di garanzia città per città.

Sciopero trasporto sabato 5 ottobre 2024: i motivi

Lo sciopero, indetto da Orsa Tpl, nasce dal “mancato rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri” e interesserà principalmente autobus, tram e metropolitane. Secondo il sindacato Orsa, i lavoratori del trasporto pubblico sono sottoposti a condizioni sempre più difficili, con carichi di lavoro in aumento, salari insufficienti e un peggioramento delle condizioni di sicurezza. “Sarà una giornata di mobilitazione di tutti gli autoferrotranvieri per rivendicare i temi fondamentali su cui si basa la nostra piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale: Diritti, sicurezza e salario”, affermano i rappresentanti del sindacato. Il comunicato ufficiale non usa mezzi termini: “Il costante attacco ai diritti più elementari da parte delle aziende e il silenzio del Governo stanno distruggendo la categoria”. Inoltre, i sindacalisti evidenziano che “le continue aggressioni e la precarietà della sicurezza nei luoghi di lavoro, unita a salari impoveriti dai precedenti rinnovi contrattuali, rendono la situazione insostenibile”.

Sciopero trasporti sabato 5 ottobre: orari e modalità nelle principali città

Sciopero dei mezzi a Roma

A Roma, il blocco interesserà l’intera rete Atac, compresi i collegamenti in subaffidamento e il servizio sostitutivo della linea C della metropolitana. I mezzi non saranno garantiti dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Le fasce di garanzia andranno dall’inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Non sarà assicurato il servizio delle linee notturne (“n”).

Disagi anche a Napoli

Anche Napoli non sarà immune dallo sciopero. I mezzi gestiti da Anm, inclusi bus, tram e filobus, seguiranno le fasce di garanzia dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Per quanto riguarda la Metro Linea 1, l’ultima corsa mattutina di sabato sarà alle 9.10, con ripresa del servizio dalle 17. Le funicolari effettueranno le ultime corse il 4 ottobre alle 23.40. Disagi previsti anche al trasporto ferroviario con una protesta di 4 ore che coinvolgerà i lavoratori Eav, causando possibili interruzioni sulle principali linee.

Bologna e Ferrara, Tper si ferma: ecco le fasce di garanzia

Per il personale dei trasporti Tper di Bologna e Ferrara, lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio. Anche qui, i pendolari dovranno fare i conti con possibili interruzioni del servizio. Durante le ore di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano potrebbero non essere garantiti. Anche il personale del “Marconi Express”, la monorotaia che collega la stazione all’aeroporto, parteciperà allo sciopero, quindi il servizio potrebbe non essere disponibile per l’intera giornata.

Milano, sciopero annullato: ecco perché

Inaspettata buona notizia per Milano: lo sciopero dei mezzi Atm, che avrebbe dovuto coinvolgere la fascia serale, è stato annullato a causa di motivi legati all’ordine pubblico, in particolare per una manifestazione pro Palestina e la partita Inter-Torino a San Siro. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha deciso di precettare i lavoratori nella fascia serale e il sindacato ha preferito revocare lo sciopero per “non limitare l’incisività dell’azione di protesta”. Quindi, metro, bus e tram saranno regolarmente in servizio per tutta la giornata del 5 ottobre.

Sciopero trasporti sabato 5 ottobre a Genova e in altre città

A Genova, le fasce di garanzia per il servizio di autobus sono dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Il personale delle biglietterie e il servizio clienti si fermeranno per l’intero turno. Per quanto riguarda il trasporto provinciale, il servizio sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

Lo sciopero colpirà anche altre città italiane. A Trento, il personale di “Trentino Trasporti” garantirà il servizio solo nelle fasce orarie protette dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19. Anche i treni di Sad sulle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido potrebbero subire variazioni. A Rimini, i lavoratori di Start Romagna si fermeranno dalle 9 alle 13, mentre a Lecce il personale viaggiante, i macchinisti e i capotreni di Ferrovie del Sud Est sciopereranno per l’intera giornata con fasce di garanzia prescritte dalle 5 alle 7.59 e dalle 12.30 alle 15.29. A Udine, la protesta si svolgerà dalle 15 alle 19.