Sciopero Linate revocato. Confermati quelli di Alitalia, bus e treni

Traffico regolare allo scalo milanese, ma il 23 ottobre rimane comunque una giornata nera per il settore dei trasporti – Incrociano le braccia i dipendenti di Alitalia, Atac, Atm, Trenord, Trenitalia e Italo

Sciopero Linate: si fa o no? Alla fine no. L’Ente nazionale di assistenza al volo fa sapere in una nota che lo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale Unica per venerdì 23 ottobre, dalle ore 13 alle 17, all’aeroporto di Milano Linate, è stato revocato. Di conseguenza, precisa ancora la nota, “i servizi di controllo del traffico aereo, pertanto, saranno regolarmente garantiti”.

Confermati invece, sempre dalle 13 alle 17, gli scioperi di Air Malta, Alitalia (piloti, assistenti di volo e personale di terra) e delle società Enav Apt di Verona, Ciampino e Catania. Dalle 10 alle 14, invece, si fermerà il personale di terra della compagnia Blu Air.

Ma non è finita. Sempre per venerdì 23 ottobre è previsto anche uno sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato Cub (Confederazione Unitaria di Base), che riguarderà tutti i lavoratori, pubblici e privati. L’obiettivo è chiedere una riforma degli ammortizzatori sociali, la riduzione dell’orario di lavoro, più investimenti pubblici e un “rilancio ruolo e presenza dello stato negli asset produttivi del paese”.

Lo sciopero si farà sentire soprattutto sul settore dei trasporti. Le aziende locali delle maggiori città hanno comunicato che il servizio sarà garantito in alcune fasce orarie particolarmente delicate:

Atac (Roma) assicura il trasporto su bus, tram e metro dalle 17 alle 20;

(Roma) assicura il trasporto su bus, tram e metro dalle 17 alle 20; Atm (Milano) garantisce il servizio di superficie dalle 15 alle 18, mentre la metro funzionerà regolarmente fino alle 18.

Per quanto riguarda lo sciopero dei treni, è iniziato alle 21 di giovedì sera e terminerà alle 21 di venerdì 23 ottobre.