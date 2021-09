Sciopero dei mezzi: Roma paralizzata venerdì 27 settembre

La mobilitazione ha carattere nazionale, dura 24 ore e coinvolge autobus, tram, metro e treni – Possibili disagi anche a Milano – Previste due fasce di garanzia

Uno sciopero dei mezzi pubblici Atac e Tpl paralizza Roma venerdì 17 settembre. La mobilitazione – proclamata per 24 ore dal Coordinamento Nazionale USB Lavoro Privato, settore Trasporto Pubblico Locale – è stata indetta per protestare “contro l’attacco ai diritti dei lavoratori, per il contratto e la sicurezza”. I collegamenti sono garantiti solo in due fasce orarie: dall’inizio del servizio alle ore 8.30 e dalle 17 alle 20.

Lo sciopero coinvolge autobus, tram, le tre linee della Metro, la ferrovia Roma-Lido, la linea Roma-Pantano e la Roma-Viterbo.

L’Atac informa in una nota che non è garantito “il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno”. Non sono garantite nemmeno le corse delle “linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl”.

Infine, nella notte fra il 18 ed il 19 settembre, è garantito “il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per N)”, ma non quello sulle “linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24”, né “le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl”.

Durante lo sciopero, nelle stazioni di autobus, metro e ferrovie le biglietterie saranno chiuse e non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Il servizio delle biglietterie online, invece, non subirà alcuna interruzione.

Lo sciopero è nazionale e potrebbe coinvolgere anche i lavoratori dell’Atm di Milano, con conseguenze sui collegamenti dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Restano quindi garantite le fasce di utilizzo dei pendolari.