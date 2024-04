Sciopero Air Dolomiti 8 aprile: possibili disagi per i passeggeri, a rischio i voli con la Germania

A incrociare le braccia sono i piloti della compagnia che chiedono un nuovo contratto, scaduto da oltre 10 anni. E il sindacato minaccia “proposte irricevibili, pronti ad azioni di protesta anche in estate”

Oggi, 8 aprile, potrebbero verificarsi disagi per i passeggeri che viaggiano con Air Dolomiti, compagnia aerea italiana affiliata a Lufthansa e con sede a Villafranca di Verona, a causa di uno sciopero di 24 ore dei piloti della compagnia.

I piloti di Air Dolomiti hanno deciso di scioperare nuovamente a causa del mancato rinnovo del contratto e del peggioramento delle relazioni industriali. Lo ha annunciato la Uiltrasporti in una nota, ricordando di essere “la sigla maggiormente rappresentativa dei piloti della compagnia italiana del gruppo Lufthansa”,

Contratto scaduto da 10 anni

Il motivo dell’agitazione è il mancato rinnovo del contratto, scaduto da oltre 10 anni.

”Ad oltre un anno dall’inizio della trattativa per il rinnovo di un contratto scaduto da oltre 10 anni” – spiega la Uiltrasporti – le proposte della compagnia continuano ad essere irricevibili. Siamo dispiaciuti per l’utenza ma, qualora la compagnia non dovesse fare passi in avanti, persevereremo in una lunga serie di azioni di protesta che metteremo in campo per l’intera stagione estiva.

I piloti, con grande spirito di abnegazione” conclude il sindacato “hanno supportato in questi anni la crescita e lo sviluppo della compagnia, volando turni massacranti in una perenne situazione di sotto-organico. Il riconoscimento di quanto dovuto, sia in termini retributivi che normativi, è ormai improcrastinabile”.

A rischio i voli con la Germania

A causa dello sciopero, Air Dolomiti prevede cancellazioni di voli dall’Italia verso la Germania per l’intera giornata, con possibili irregolarità anche per i passeggeri provenienti dagli hub tedeschi. Al fine di mitigare i disagi, alcuni voli sono stati cancellati preventivamente.

I passeggeri dei voli con codice EN che hanno fornito un numero di telefono o un’email verranno informati sulle variazioni d’orario o sulle riprotezioni. Si consiglia a tutti i passeggeri di controllare il sito airdolomiti.it o di contattare l’agenzia di viaggi per verificare lo stato del proprio volo. I passeggeri con biglietto codice LH operato da Air Dolomiti sono invitati a contattare il Call Center Lufthansa o a verificare su lufthansa.com.

La compagnia sta lavorando per ridurre al minimo l’impatto dello sciopero e si scusa per eventuali disagi causati.