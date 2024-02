Sardegna, è testa a testa: Truzzu avanti di qualche centinaio di voti, Todde allunga a Cagliari e Sassari

Lotta all’ultimo voto tra Todde e Truzzu alle Regionali in Sardegna. Centrosinistra avanti nelle grandi città, ma al centrodestra riesce il sorpasso

In Sardegna è testa a testa tra il candidato del centrodestra Paolo Truzzu e quella sostenuta da Pd e M5S Alessandra Todde. Lo scrutinio delle elezioni regionali, cominciato in ritardo, procede a rilento, con solo 372 sezioni scrutinate su 1.844. Al momento solo qualche centinaia di voti separa i due candidati alla presidenza della Regione, con il Truzzu leggermente avanti con il 46,4% delle preferenze a fronte del 44,9% di Todde. Renato Soru, leader della Coalizione Sarda, è al 7,8%, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste allo 0,9%.

Todde avanti a Cagliari e Sassari

Nelle città è avanti il centrosinistra. A Cagliari Alessandra Todde è in vantaggio di quasi 20 punti Paolo Truzzu. Con oltre il 40% di sezioni scrutinate (71 su 173), la candidata del centrosinistra ha ottenuto il 53.43%, avanti di oltre 5mila voti, mentre il sindaco della città e leader della coalizione di centrodestra arriva al 34.28%. Soru è al 10,75%, Chessa all’1,54%. Risultato quasi fotocopia a Sassari dove, con 59 sezioni scrutinate su 140, Todde guida la volata con il 53,06% delle preferenze a fronte del 37,74% di Truzzu.

I primi commenti

“Con i dati siamo ancora molto lontani dalla possibilità di poter esprimere delle valutazioni definitive, però alcune cose le possiamo registrare: c’è stata una reazione popolare della gente sarda, c’è stata una coscienza popolare che si è risvegliata. I dati che ci stanno arrivando sono incoraggianti, un segno di discontinuità rispetto al passato”, ha commentato a LaPresse il senatore del M5s Ettore Licheri.

«Non abbiamo mai ritenuto che fosse una passeggiata o una vittoria scontata per noi, si sta invece profilando un testa a testa”, ha detto del deputato di FdI Salvatore Deidda giunto nella sede del comitato elettorale del candidato presidente del centrodestra, Paolo Truzzu. “Stanno arrivando nuovi dati che stanno modificando i primi. Stiamo vincendo – il parlamentare sardo – in molte sezioni dell’hinterland cagliaritano, nel Sarrabus, nell’Oristanese, in Gallura, nel Sassarese”.