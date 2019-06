Sardegna: Cagliari e Alghero al centrodestra, Sassari contesa

Il centrodestra strappa al centrosinistra Cagliari e Alghero – A Sassari si va al ballottaggio tra il centrosinistra e il candidato di cinque liste civiche

Il centrodestra conquista anche Cagliari e Alghero e supera il primo test elettorale a quattro mesi dall’elezione della nuova giunta regionale guidata da Christian Solinas (Lega) nonostante la campagna elettorale negli ultimi giorni sia stata monopolizzata dalla notizia della proposta, poi smentita, da parte del consiglio regionale sulla reintroduzione dei vitalizi.

A Cagliari, quando mancano pochissime sezioni alla fine dello spoglio, il candidato sindaco del centrodestra, Paolo Truzzu, ha ormai conquistato la vittoria, avendo ottenuto il 50,48% delle preferenze. Si ferma al 47,46% la candidata del centrosinistra, Francesca Ghirra, mentre al terzo posto si piazza Angelo Cremone (Lista Verdes) con il 2,05% delle preferenze. Nel capoluogo sardo l’affluenza si è attestata al 51,7%, poco più di un elettore su due, a fronte di una media regionale pari al 55,3%.

Risultato simile ad Alghero, dove Mario Conoci, candidato sindaco del centrodestra, ha conquistato il 53,03% dei voti a fronte del 31,98% del sindaco uscente (centrosinistra) Mario Bruno. Il candidato del M5s, Roberto Ferrara, ha invece ottenuto il 14,98% dei voti. Affluenza al 54,7%.

Si va al ballottaggio a Sassari, dove il candidato del centrosinistra, Mariano Brianda, magistrato, è in testa con il 33,86% delle preferenze, seguito dall’ex parlamentare Nanni Campus (30,63%), alla guida di cinque liste civiche. Al 16,23% l’esponente del M5s, Maurilio Murru, al 14,57%.

Ricordiamo che fino a ieri, tutti e tre i comuni erano governati dal centrosinistra.

In Sardegna, domenica si è votato per eleggere 28 sindaci in tutto, tra questi c’è Monserrato, comunque con più di 15 mila abitanti, che andrà al ballottaggio tra l’ex sindaco Tomaso Locci, sostenuto da tre liste civiche, e Valentina Picciau, appoggiata dal Pd e da due civiche. A Sinnai invece il centrosinistra potrebbe vincere al primo turno. Titino Cau è il primo sindaco leghista dell’isola, a Illorai, provincia di Sassari.