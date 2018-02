Sanremo, Mina torna protagonista con gli spot Tim

La tigre di Cremona torna a Sanremo protagonista, in versione ologramma in 3D, degli spot dedicati al Festival con una straordinaria e esclusiva “Opera Digitale Intergalattica in 5 atti”.

Mina ritorna protagonista d’eccezione con un’originale “Opera Digitale Intergalattica in 5 atti”, uno spot speciale che accompagna i telespettatori durante le serate del Festival regalando crescenti sorprese; un nuovo spettacolo nello spettacolo che anche quest’anno è arrivato “live” sul palco del Teatro Ariston nella serata finale. Uno show “stellare” per raccontare la potenza della rete superveloce di TIM, che vede Mina al comando di un’astronave interspaziale avvicinarsi alla Terra in cerca di connessione, accompagnata da euforici robot che danzeranno durante il viaggio al ritmo di “Another Day of Sun” insieme al ballerino JSM. Sponsor unico del 68° Festival della canzone italiana TIM porta l’innovazione digitale sul palco di Sanremo arricchendo anche quest’anno la kermesse musicale con sorprendenti novità che si fondono con la grande tradizione canora.