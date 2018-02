Sanremo 2018: quanto costa? I conti in tasca al Festival

Quanto è costata la 68°esima edizione del Festival di Sanremo e a quanto ammontano gli incassi? – Tra cachet dei conduttori, “rimborsi spese” per i cantanti e ricavi pubblicitari, ecco tutte le cifre della storica Kermesse.

Ci siamo, martedì 6 febbraio si alzerà il sipario sul 68° Festival della Canzone Italiana. Tutto è ormai pronto per Sanremo 2018 e come ogni anno l’attesa di ascoltare le canzoni in gara, commentare le scelte stlistiche dei protagonisti e giudicare le performance di musicisti e conduttori si mescola alle solite polemiche relative ai costi. Una tradizione ormai, nonostante negli ultimi anni la Rai abbia nettamente invertito la rotta trasformando una Kermesse storicamente in rosso in un Festival in cui si spende meno e, soprattutto, si chiude in attivo.

SANREMO 2018: TUTTE LE CIFRE

L’edizione 2018 del Festival di Sanremo, in base a quanto confermato dal direttore di RaiUno, Angelo Teodoli, in un’intervista all’Ansa, costerà 16,6 milioni di euro, compresa la convenzione con il Comune di Sanremo. Una cifra che alle orecchie di molti risulterà altissima, ma che in realtà non è solo in linea con quanto speso l’anno scorso, ma è anche lontanissima dalle spese monstre del triennio 2009-2012, quando per ogni singola edizione la Rai spese più di 20 milioni di euro per incassarne poco più della metà, perdendo in totale circa 30 milioni di euro.

Per giudicare la “performance economica” di Sanremo 2018 occorre guardare non solo i “costi”, ma anche i ricavi. Ebbene, osservando entrambe le voci, come accaduto nel 2017, il Festival chiuderà in attivo. Secondo i numeri forniti da Teodoli, la raccolta pubblicitaria ammonta già a 25 milioni di euro (in questo frangente, la parte del Leone la svolgerà Tim, azienda main sponsor dell’evento), cui occorre aggiungere un altro milione di euro che ricade sotto la dicitura di “ricavi commerciali” che altro non sono che i biglietti venduti per assistere alla manifestazione canora direttamente dal teatro Ariston.

A conti fatti dunque il saldo di Sanremo 2018 si chiuderà in attivo per 9-9,5 milioni di euro.

SANREMO 2018: I COMPENSI DI CONDUTTORI E CANTANTI

Diciamoci la verità, spesso la curiosità di conosce i compensi dei conduttori supera quella di ascoltare i brani in gara. Dunque molti vorranno sapere che, per Sanremo 2018, la cifra spesa per i tre conduttori ammonta in totale a 1 milione e 300mila euro, quasi il doppio rispetto all’anno scorso. Come sono ripartiti?

Lo “stipendio” del direttore artistico, Claudio Baglioni, ammonta a 600mila euro, mentre Michelle Hunziker guadagnerà 400mila euro, una cifra di gran lunga inferiore rispetto a quella incassata 10 anni fa, quando la presentatrice svizzera incasso 1 milione di euro tondo. Il terzo conduttore della 68°edizione è Pier Francesco Favino, il cui compenso è pari a 300mila euro.

I Big in gara potranno invece contare su un “rimborso spese”, la cui cifra solitamente ammonta a circa 40mila euro.

SANREMO 2018: QUANTO COSTA LA PUBBLICITà?

Il costo dei singoli spazi pubblicitari varia in base all’orario e alle serate. Il primo e l’ultimo break pubblicitario della prima serata, per esempio, vengono venduti a 241mila 500 euro, mentre il prezzo della pubblicità tabellare è pari a 210mila euro.