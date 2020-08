Sanofi, shopping in Usa: 3,7 miliardi per Principia Biopharma

Il colosso francese comprerà tutte le azioni in circolazione di Principia per 100 dollari per azione, con un premio del 10% rispetto al prezzo del titolo del 14 agosto

Maxi acquisizione per Sanofi, che ha annunciato l’acquisto dell’azienda americana Principia Biopharma allo scopo di rafforzare la propria presenza nel settore ricerca e sviluppo. L’operazione vale quasi 3,7 miliardi di dollari.

Nel dettaglio, il colosso farmaceutico francese comprerà le azioni in circolazione di Principia per 100 dollari per azione, tutti in contanti. Secondo la dichiarazione congiunta delle due società, il prezzo rappresenta un valore azionario aggregato di circa 3,68 miliardi di dollari su base fully diluted e un premio del 10% rispetto alla chiusura del 14 agosto di Principia Biopharma, quando la società segnava di 90,74 dollari per azione.

Principia Biopharma è una società statunitense che si occupa dello sviluppo di terapie per gravi malattie immunitarie e, in base a quanto dichiarato da Sanofi, la sua acquisizione sarà utile a rafforzare rafforzare le capacità di ricerca del gruppo francese in ambiti come quello delle malattie autoimmuni e allergiche.

“Questa acquisizione fa avanzare la nostra continua trasformazione della ricerca e sviluppo per accelerare lo sviluppo dei farmaci più promettenti che soddisferanno le esigenze significative dei pazienti”, osserva Paul Hudson, Ad di Sanofi.

L’acquisizione, dovrebbe essere completata entro il quarto trimestre del 2020 e rappresenta la terza maxi operazione effettuata da Sanofi negli ultimi anni. Nel 2018 la società aveva acquistato Bioeverativ, lo specialista statunitense nel trattamento dell’emofilia, per 11,6 miliardi di dollari, mentre allo scorso anno risale l’acquisto della società biotech Synthorx nel dicembre 2019 per circa 2,5 miliardi di dollari.

“La fusione fornirà risorse globali per far arrivare queste nuove terapie ai pazienti più velocemente”, commenta Martin Babler, presidente e amministratore delegato di Principia Biopharma.

Dopo l’annuncio, alla Borsa di Parigi, le azioni Sanofi guadagnano mezzo punto percentuale a 85,90 dollari, mentre nel pre-market del Nasdaq il titolo Principia Biopharma sale dell’11% a 101 dollari, superando il prezzo d’offerta.