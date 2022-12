Sanlorenzo yacht acquista il controllo del broker Equinoxe per 2,1 milioni

La società acquisita consentirà al cantiere di offrire agli armatori dei suoi super yacht attività di charter per recuperare una quota significativa dei costi operativi della propria imbarcazione. Perotti: “servirà a sviluppare la Sanlorenzo Charter Fleet, il primo programma al mondo di charter monobrand”

Il cantiere Sanlorenzo, azienda leader nel settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht “su misura”, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Equinoxe per un controvalore di 2,1 milioni di euro, di cui circa il 10% verrà corrisposto nei prossimi tre anni.

Fondata nel 1986, Equinoxe opera nei servizi di charter e brokeraggio di unità da diporto. “Grazie alla serietà e alla qualità del servizio prestato negli oltre 30 anni di attività e alla solida rete di relazioni, la società gode di un’elevata reputazione e un’indiscussa affidabilità sul mercato” sottolinea in una nota Sanlorenzo.

Il cantiere ricorda che l’operazione “si inserisce nella strategia legata alla proposta di un pacchetto di servizi dedicati alla clientela, in coerenza con la filosofia di ricerca della massima eccellenza e con il posizionamento ‘made to measure’ del brand. Tra questi, l’attività di charter ha vissuto una forte espansione soprattutto nei periodi di contrazione della domanda di nuove imbarcazioni e conserva un elevato potenziale da esprimere”.

Il titolo Sanlorenzo a Piazza Affari quota oggi invariato a 34,75 euro dopo aver guadagnato il 2,81% nell’ultimo mese.

Verrà sviluppata la Sanlorenzo Charter Fleet, il primo programma al mondo di charter monobrand

Secondo quanto spiegato anche in occasione dei saloni nautici di Settembre dai vertici del cantiere l’offerta di tali servizi riscuote un particolare interesse da parte della clientela, che può cogliere l’opportunità di recuperare una quota significativa dei costi operativi della propria imbarcazione includendola in un programma su cui fare affidamento in quanto gestito da Sanlorenzo.

“Siamo felici di accogliere Equinoxe nella famiglia Sanlorenzo. In Equinoxe abbiamo infatti individuato non solo standard di qualità ed eccellenza in linea con il nostro posizionamento, ma anche quelle competenze specialistiche necessarie a sviluppare la Sanlorenzo Charter Fleet, il primo programma al mondo di charter monobrand” ha detto Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer di Sanlorenzo. “Con questa operazione aggiungiamo un importante tassello per la realizzazione della nostra strategia, che vede nei servizi, insieme alla sostenibilità e tecnologia e alla supply chain, tre ulteriori driver fondamentali che vanno a rafforzare il nostro modello di business, per la crescita da qui al 2030».

Sanlorenzo premiata con Best Managed Company Award 2022 e con Sustainability Award 2022

Lo scorso ottobre la Sanlorenzo ha ricevuto, per il quinto anno consecutivo, il premio “Best Managed Company Award 2022”, il riconoscimento di Deloitte Private assegnato annualmente alle imprese italiane che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, sostenibilità, filiera e internazionalizzazione. Inoltre pochi giorni fa SanLorenzo ha ricevuto anche il Sustainability Award 2022 promosso dal Crédit Suisse, che certifica gli obbiettivi del cantiere relativi a questo ambito come indicato nella sua “Road to 2030” in base alla quale il cantiere punta a nuovi yacht che racchiudono innovazioni e tecnologie mirate a ridurre l’impatto ambientale, facendo accordi con tre big mondiali del calibro di Siemens Energy, Volvo e Rolls-Royce.

Atteso nuovo piano triennale con governance aumentata

Sanlorenzo conta di alzare ancora la governance nel nuovo piano industriale 2023 a tre anni, come ha detto Perotti al salone nautico di Genova, ricordando che la nautica sta vivendo una sorta di Rinanscimento. “Pensiamo a un crescita dell’Ebitda dello 0,5-1 basis point per ogni anno, con ricavi in crescita del 10/15% all’anno. Per il prossimo triennio vogliamo tornare ad una crescita garbata in quanto non abbiamo una produzione seriale, creiamo un oggetto fatto su misura con i migliori prodotti artigianali per ogni singolo dettaglio delle nostre imbarcazioni. I numeri di riferimento della nostra produzione sono di circa 70 banche dalla Sanlorenzo e 30/35 dalla Bluegame”