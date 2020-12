Sanità, Banco Bpm finanzia il fondo Antirion Aesculapius

La banca guidata da Giuseppe Castagna ha sostenuto con oltre 32 milioni di euro il fondo Aesculapius per la realizzazione di investimenti immobiliari in strutture sanitarie

Banco BPM Spa ha supportato con oltre 32 milioni di euro Antirion SGR Spa, gestore del Fondo Æsculapius, per la realizzazione di investimenti immobiliari in strutture sanitarie. Il fondo Antirion Æsculapius, è un fondo comune di investimento alternativo immobiliare che investe prevalentemente in immobili del settore healthcare con destinazione d’uso di tipo sanitario e ricettivo ed è proprietario, tra gli altri, dell’immobile in cui ha sede la Clinica San Giuseppe a Milano gestita da Multimedica Spa. Il quotista di riferimento del Fondo è la Fondazione ENPAM, l’ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri italiani.

Il finanziamento ipotecario sarà impiegato per l’acquisto di due asset immobiliari. Il primo riguarda una clinica, il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo; struttura di eccellenza accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale. La seconda è una residenza sanitaria assistita, ubicata a ridosso del centro storico di Bologna. La struttura, è stata convertita in RSA nel 1999 quale casa per anziani con 100 posti letto.

“L’attenzione degli investitori Istituzionali verso il settore sanitario sta crescendo per diverse ragioni e sicuramente ha risvolti non solo economici ma ha anche impatti importanti sulle nostre comunità. La situazione contingente ancora di più conferma la necessità per il paese di investire in realtà solide. A queste dinamiche Banco BPM è particolarmente attento e siamo soddisfatti dell’operazione e della collaborazione da tempo avviata con Antirion”, afferma Francesco Minotti, Responsabile della Direzione Istituzionali, Enti e Terzo Settore.

“È sempre più chiaro che la sanità privata e in convenzione è un settore sinergico con quello pubblico e che necessita di crescere e sviluppare eccellenze diffuse sul territorio. Attraverso il nostro Fondo Aesculapius stiamo cercando di costruire un portafoglio di strutture diversificate per missione, specializzazione e collocazione geografica, proprio per contribuire a quello che sarà necessariamente un processo di modernizzazione dell’assistenza e cura della persona in Italia”, ha dichiarato Ofer Arbib, Ceo di Antirion.