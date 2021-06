Salute, Cattolica lancia nuova protezione completa

Il prodotto, in collaborazione con Generali Welion, si chiama Active Benessere e offrirà anche soluzioni di prevenzione e di wellness coaching, oltre che la tutela dai casi di malasanità

Prevenzione, diagnosi, cura e convalescenza; tramite ad esempio l’accesso ad un network sanitario capillare sul territorio italiano con tariffe dedicate, a videoconsulti medici, a un coach del benessere o a percorsi di prevenzione personalizzati. La salute è diventato un fattore sempre più centrale nella vita delle persone e Cattolica Assicurazioni ne prende atto lanciando Active Benessere, una nuova soluzione studiata in collaborazione con Generali Welion che offre protezione a 360 gradi ai clienti.

“Active Benessere è stata studiata per offrire prevenzione e protezione in ogni momento della vita, superando la logica danno-rimborso”, spiega la compagnia veronese in una nota. Accanto alla tradizionale copertura assicurativa, con la nuova formula i clienti potranno attivamente contribuire a tutelare la propria salute grazie a servizi innovativi dedicati al miglioramento dello stile di vita e del benessere fisico, oltre che attraverso soluzioni e strumenti per le fasi di diagnosi, cura e convalescenza.

Il nuovo prodotto di Cattolica Assicurazioni, attivo anche in caso di pandemie (compreso il Covid 19), prevede anche una serie di soluzioni e garanzie speciali studiate ad hoc. Ad esempio, l’offerta dedicata ai futuri genitori e ai loro bambini con prestazioni che coprono il supporto psicologico per la neomamma, le informazioni telefoniche su maternità, nidi e pratiche amministrative, l’organizzazione di visite pediatriche a domicilio, eventuali interventi chirurgici anche per il figlio in arrivo. Tra le garanzie, inoltre, è inclusa la tutela dai casi di malasanità: una copertura che aiuta l’assicurato a difendere i propri diritti, coprendo eventuali spese legali.

“La salute è sempre più la prima preoccupazione degli italiani. Con Active Benessere lanciamo sul mercato una soluzione assicurativa completa che rende i nostri clienti protagonisti della propria salute partendo dalla corretta gestione della prevenzione e permette loro di usufruire di servizi, esperienza, tecnologia e professionisti del wellness – ha commentato Carlalberto Crippa, Direttore Business Development & Marketing di Cattolica Assicurazioni -. In questo processo ha un ruolo fondamentale la piattaforma di servizi accessibili tramite Generali Welion, grazie alla quale abbiamo sviluppato un’offerta a 360 gradi, altamente personalizzabile e in grado di accompagnare tutte le fasi del benessere di una persona”.