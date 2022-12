Salumi italiani: ne consumiamo 17 kg a testa, Emilia Romagna e Toscana in testa per prodotti di qualità

L’elenco dei migliori salumi italiani nella Guida del Gambero Rosso. Aumentano i prodotti biologici e quelli ottenuti da antiche razze suine e diminuisce l’uso di additivi e conservanti nelle produzioni artigianali

Ne consumiamo mediamente in un anno 17 kg a testa: il mondo dei salumi resta sempre una importante componente dei nostri consumi alimentari con due punti fermi del made in Italy del mondo, il prosciutto crudo e il prosciutto cotto. Poi viene la Mortadella e infine i salami che hanno conosciuto in questi ultimi tempi un incremento del 4,4 per cento.

Quello dei salumi si attesta come un settore dinamico, capace di evolversi, verso una qualità più alta nelle produzioni artigianali evolute e nelle linee premium dell’industria di fascia alta con un uso minore di additivi e conservanti registrando inoltre una sensibile crescita dei salumi biologici, di filiera chiusa e ottenuti da antiche razze suine

Conosciuto già nell’antichità il consumo del salame si è ulteriormente sviluppato nel Medioevo quando per la prima volta si registra la denominazione “salacca” (saracca) o “salamem”, per indicare un alimento salato e insaccato, prodotto con le carni di scarto residuate da altri salumi o prodotti più pregiati.

Ed è nel Medioevo che la gamma dei salumi italiani comincia ad affermarsi in diverse tipologie grazie anche all’apporto dei Longobardi che introducono nei territori italiani la loro lunga esperienza in fatto di insaccati.

168 aziende e 402 salumi

Oggi la produzione di salumi in Italia si attesta di anno in anno sempre più su livelli di assoluta eccellenza come dimostra La Guida Grandi Salumi del Gambero Rosso dedicata alla migliore produzione norcina italiana: 240 pagine che raccontano 168 aziende e 402 salumi e che disegnano il panorama delle migliori espressioni della salumeria italiana. Una selezione in cui predomina l’Emilia Romagna con 9 prodotti, risultato quasi scontato, seguita da Toscana con 8 prodotti, dal Friuli con 5 e dalla Lombardia con 3.

Le migliori produzioni sono contraddistinte dalle 3 fette alle quali si aggiungono le Eccellenze, attribuite ai salumi che vanno oltre la perfezione. Numerosi i premi speciali assegnati ai migliori salumi di carni non suine, di maiali “neri”, ai prodotti a base di interiora e a quelli che sono espressione di tradizione e territorio, accanto ai premi attribuiti alle migliori aziende che producono salumi 100% senza conservanti, a filiera chiusa e biologici, e un riconoscimento alla migliore industria.

Le eccellenze

VALLE D’AOSTA

Boudin n AGRI.MONT

LOMBARDIA

Prosciutto crudo XXL 60 mesi n BETTELLA

Bresaola di wagyu n BRISVAL

Prosciutto cotto alta qualità affumicato L’Artemano n LEVONI

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Pitina Igp n BORGO TITOL

Prosciutto di San Daniele Dop 20 mesi nPROSCIUTTI CORADAZZI

Nebrodok – Prosciutto crudo di suino nero dei Monti Nebrodi n DOK DALL’AVA

Guanciale di mangalica affumicato n JOLANDA DE COLÒ

Speck di collina n F.LLI MOLINARO

EMILIA-ROMAGNA

Culatello di Zibello Dop Gold n ANTICA CORTE PALLAVICINA

Culatello di Zibello Dop n DALLATANA

Prosciutto di Parma Dop Secretum 30 mesi DEVODIER

Prosciutto di Parma Dop Etichetta Oro 24 mesi n F.LLI GALLONI

Prosciutto di Parma Dop Al Naturel n F.LLI PELIZZIARI PROSCIUTTI

Coppa piacentina Dop La Regina n LA ROCCA

Prosciutto crudo di maiale nero stagionato 36 mesi ROSA DELL’ANGELO

Prosciutto crudo Ruliano Audax 30 mesi n RULIANO

Prosciutto crudo di filiera emiliana Antico Nero n TANARA GIANCARLO

TOSCANA

Prosciutto da cinta senese Dop n MACELLERIA BELLI

Prosciutto del Casentino n MACELLERIA SIMONE FRACASSI

Capaccia di suino grigio del Casentino GRIGIO DEL CASENTINO – I COMMENSALI

Lardo di Colonnata Igp n LARDERIA FAUSTO GUADAGNI

Lardo di Colonnata Igp n LE LARDERIE DI BATTELLA

Prosciutto da cinta senese Dop Maestà 24-30 mesi n RENIERI

Soprassata n LE SELVE DI VALLOLMO

Lombatello toscanaccio da cinta senese Dop n TERRA DI SIENA

MARCHE

Lombo suino con grasso n MARCO ROBERTI

LAZIO

Prosciutto crudo n LE FONTANELLE

Nero di San Lorenzo – Lombo di suino nero n LAURETTI

ABRUZZO

Salame di fegato n FATTORIE DEL TRATTURO

Ventricina biologica n VERDEBIOS

CAMPANIA

Prosciutto crudo di casertana n NERO DEL FORTORE

Pancetta arrotolata di casertana n TOMASO SALUMI

PUGLIA

Ghiandaro di suino nero n SALUMI MARTINA FRANCA

SARDEGNA

Prosciutto di suino di razza sarda n LA GENUINA

I Premi speciali

I MIGLIORI SALUMI DI TRADIZIONE E TERRITORIO

VALLE D’AOSTA Motsetta – AGRI.MONT

LOMBARDIA Brisaola di codone – MA! OFFICINA GASTRONOMICA

TOSCANA Biroldo della Garfagnana – ANTICA NORCINERIA BELLANDI

SARDEGNA Haskiles – Prosciutto di ovino sardo – LA GENUINA

I MIGLIORI SALUMI DI CARNI NON SUINE

VALLE D’AOSTA Motzetta bovina – BERTOLIN

LOMBARDIA Bresaola di angus iberico – BRISVAL

LOMBARDIA Bresaola Primitiva Bio – PAGANONI

FRIULI- VENEZIA GIULIA Speck d’oca – JOLANDA DE COLÒ

I MIGLIORI SALUMI DI SUINI “NERI”

TRENTINO-ALTO ADIGE Prosciutto crudo di suino nero Gold Reserve – DAL MASSIMO GOLOSO

EMILIA-ROMAGNA Lardo di suino nero di Parma – ANTICA CORTE PALLAVICINA

TOSCANA Prosciutto stagionato da cinta senese -TERRA DI SIENA

CAMPANIA Capocollo di casertana – TOMASO SALUMI

SICILIA Porchetta di suino nero dei Nebrodi cotta a legna – IL VECCHIO CARRO

LA MIGLIORE AZIENDA DI SALUMI BIOLOGICI

ABRUZZO – VERDEBIOS

I MIGLIORI SALUMI A BASE DI INTERIORA

MARCHE Salsiccia di fegato BIO FATTORIA SOCIALE AMA TERRA

LAZIO Susianella COCCIA SESTO

BASILICATA Pezzente della montagna materana SAPORI MEDITERRANEI

LE MIGLIORI AZIENDE DI SALUMI SENZA CONSERVANTI

TOSCANA | GRIGIO DEL CASENTINO – I COMMENSALI

MARCHE | MARCO ROBERTI

LAZIO| MAMMA GIOVANNA

LAZIO| SCHERZERINO

ABRUZZO | FATTORIE DEL TRATTURO

MOLISE | ANTONELLI

LE MIGLIORI AZIENDE DI SALUMI A FILIERA CHIUSA

LOMBARDIA | BETTELLA

EMILIA-ROMAGNA | OFFICINE GASTRONOMICHE SPADONI

TOSCANA | LE SELVE DI VALLOLMO

MARCHE | RE NORCINO

LAZIO | IL CASALETTO

LAZIO | LE FONTANELLE

CAMPANIA | NERO DEL FORTORE

BASILICATA | CASA RAGO

LA MIGLIORE INDUSTRIA DI SALUMI

LOMBARDIA LEVONI