Salini vende attività e vince commessa in California: il titolo vola

La controllata americana del gruppo si è aggiudicata una commessa in California da oltre 400 milioni e ha venduto attività per più di mezzo miliardo di dollari

Corre a Piazza Affari il titolo di Salini Impregilo, che all’inizio del pomeriggio guadagna oltre il 5%, a 2,46 euro, il prezzo più alto da inizio maggio. A innescare gli acquisti sono state due notizie legate alla Lane Construction.

Innanzitutto, la controllata americana del gruppo, che si è aggiudicata un contratto per la progettazione e costruzione della I-10 Corridor Express Lanes, una strada a scorrimento veloce in California (valore totale dell’opera 672,9 milioni di dollari, di cui 404 in quota a Lane). La divisione americana realizzerà il progetto in joint venture con Security Paving Company, con l’inizio dei lavori previsto entro la fine del 2018 e termine nella prima metà del 2023.

Inoltre, Lane ha inoltre venduto Plants & Paving a Eurovia, società del Vinci Group, per un corrispettivo cash totale di 555 milioni di dollari. La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione e la chiusura e il pagamento sono attesi nel quarto trimestre 2018.