Salerno-Reggio Calabria: Webuild avvia la più grande talpa meccanica d’Europa per la nuova ferrovia ad alta velocità

La macchina, con una testa di oltre 13 metri di diametro, 18 motori e una potenza di 10 megawatt, lavorerà h24 sette giorni su sette. L’intero progetto prevede la realizzazione di 35 chilometri della nuova linea ferroviaria tra le città di Battipaglia e Romagnano, con 20 gallerie e 19 viadotti

La più grande talpa meccanica (Tbm) del gruppo Webuild in Europa accenderà i motori venerdì prossimo (il 21 febbraio) sul primo lotto (1A) della linea ferroviaria alta velocità Salerno-Reggio Calabria. L’intero progetto prevede la realizzazione di 35 chilometri della nuova linea ferroviaria tra le città di Battipaglia e Romagnano, con 20 gallerie e 19 viadotti.

Il primo scavo interesserà la Galleria Saginara nel Comune di Campagna in provincia di Salerno sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, realizzato dal Consorzio Xenia, composto da Webuild (leader del consorzio), Pizzarotti, Ghella e Tunnel Pro che opera per conto di Rfi.

Il titolo Webuild, che ha vsito un consistente rally nei giorni scorsi, stamane è poco variato a 3,15 euro in (-0,13%). Negli ultimi 5 giorni ha guadagnato il 3%.

Con una testa fresante di oltre 13 metri di diametro, una lunghezza di 130 metri, un peso di 4.000 tonnellate, e 18 motori che generano una potenza complessiva di 10 Megawatt, la gigantesca tbm lavorerà 24 ore su 24, sette giorni su sette, grazie ad un team di 100 persone altamente specializzati per funzionamento e manutenzione. Sul Lotto 1A saranno complessivamente quattro le talpe operative per la realizzazione delle 8 gallerie naturali da scavare in meccanizzato.