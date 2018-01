Sale la fiducia, Borse su: scatta Leonardo, brilla Tenaris

L’indice Sentix registra l’ottimismo degli investitori e i listini europei sono al top da agosto 2015 anche se rallentano un po’ la corsa – A Milano qualche realizzo su Fca dopo il rally dei giorni scorsi – Avanza Ynap – Banche indecise – Sale Telecom Italia – Exploit di Technogym.

Ancora su, ma a ritmo più moderato. L’indice Eurostoxx 600 tocca a fine mattinata il massimo da due anni e mezzo grazie alla spinta della Borsa tedesca (+0,5%) e di quella francese (+0,4%). A Piazza Affari, dopo lo balzo iniziale favorito dallo sprint nelle prime battute di Fca, l’indice Ftse Mib resta in terreno moderatamente positivo: +0,1%, poco sotto 22.800 euro. Il titolo migliore è quello di Leonardo (+2%), che oggi presenta il piano.

Rallenta l’euro, dopo il lungo rally: la moneta unica viaggia attorno a 1,2 sul dollaro. Un report di Bank of America sostiene che i mercati hanno finora sottovalutato l’effetto della riforma fiscale americana.

L’indice Sentix segnala bello stabile nell’umore degli investitori europei. Sia la situazione attuale che le previsioni sono improntate all’ottimismo, Ma il titolo del report sottolinea che “il rischio è il surriscaldamento”. Nel frattempo il dato sulla fiducia economica nella Ue ha compiuto un nuovo balzo di 1,4 punti raggiungendo quota 116, il livello più alto registrato dall’ottobre del 2000, In Germania gli ordini all’industria in novembre mostrano una crescita dell’8,7% su base annua, a fronte del +7,2% di ottobre (rivisto da +6,9%). Il dato è migliore delle attese degli analisti ferme a +7,8%.

Stabile il mercato obbligazionario. Bund 0,43%, Btp 2%. “L’agenda della settimana prevede un’offerta complessiva di 20-22 miliardi da Austria, Olanda, Germania e Italia. Il petrolio Brent sale dello 0,2% a 67,7 dollari il barile, dal +1,1% della scorsa settimana, la terza consecutiva di rialzo.

In grande evidenza Tenaris (+1,84%), miglior titolo del Ftse Mib, premiata da Equita (buy, target price 15 euro). Entro il 15 gennaio sono attesi i risultati dell’inchiesta voluta dal presidente Usa sull’impatto dell’import nell’industria dell’acciaio. La sim afferma che l’eventuale imposizione di dazi o quote sui player coreani potrebbe migliorare lo scenario sui prezzi per il gruppo. S’indebolisce Saipem (-0,05%).

La buona performance del comparto auto, nuove operazioni di M&A e i risultati migliori delle attese del produttore di chip Dialog Semiconductor hanno contribuito al clima positivo. Peugeot guadagna quasi lo 0,9%, Bmw +1,6%, Daimler +1,2%, Volkswagen sale dello 0,4%.

Rallenta invece Fiat Chrysler (-0,3% a quota 17,87 euro) dopo aver toccato un massimo di 18,48 euro anche sull’onda di un report di Morgan Stanley che attribuisce al titolo fino a 30 euro nello scenario “bull” ma fino a 2 in quello Bear: target price stabile a 16 euro.

Positivi gli altri titoli della galassia Agnelli. Ferrari +0,2%, CNH Industrial +0,5%, in dicembre c’è stato un importante calo delle vendite dei macchinari agricoli in Brasile. Exor -0,4%.

Le immatricolazioni di auto in Europa sono calate del 5,3% su anno a dicembre 2017, in un mese che ha due giorni lavorativi in meno rispetto allo stesso mese del 2016. È la stima di Lmc Automotive che, in una nota, dice di prevedere per il 2018 immatricolazioni a 14,42 milioni di veicoli, grazie a “un’ulteriore ripresa nei mercati di Italia e Spagna”, da 14,3 milioni del 2017.

Avanza Ynap (+0,4%). Hsbc taglia il target price a 33,5 euro, da 37 euro. Per il Credit Suisse giudizio Neutral, target price 29 euro.

Banche indecise. Unicredit +0,7%. Stamattina RBC Capital Markets ha alzato il target price a 23,5 euro da 21 euro, confermando la raccomandazione Outperform.

Telecom Italia (+0,4%) prevede di risparmiare 400 milioni di euro nei prossimi tre anni, grazie ad un piano di riorganizzazione del personale che prevede l’uscita di 5.000 dipendenti, a fronte dell’assunzione di altri 2.000.

Atlantia -0,6%. Attesa per oggi la decisione definitiva della Consob spagnola sull’offerta per Abertis.

Technogym +5%. Kepler Cheuvreux alza il giudizio a Buy, target price a 9 euro.

MolMed +5%. Il gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk ha annunciato questa mattina un’offerta da 2,6 miliardi di euro per il gruppo di biotecnologia belga Ablynx.

Diasorin +1,2%, ha annunciato stamattina un’alleanza commerciale con Qiagen, nella diagnosi automatizzata della tubercolosi.