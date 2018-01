Leonardo, il piano Profumo scopre le carte: le novità attese dal mercato

E’ sul futuro degli elicotteri di Leonardo che il mercato, dopo il profit warning lanciato a novembre, si aspetta novità e si aspetta di capire come Profumo intenda superare le difficoltà del settore.

Per il nuovo piano industriale di Leonardo (ex Finmeccanica), il primo firmato dal nuovo numero uno, Alessandro Profumo, il conto alla rovescia è cominciato e il luogo in cui verrà presentato è più che simbolico. Profumo scoprirà le carte il 30 gennaio a Vergiate, in provincia di Varese, nello stabilmento ex AgustaWestland, dove si fabbricano gli elicotteri del gruppo.

E’ proprio sul futuro degli elicotteri di Leonardo che il mercato, dopo il profit warning lanciato a novembre, si aspetta novità e si aspetta di capire come Profumo intenda superare le difficoltà del settore.

Ma il mercato si aspetta molto altro e soprattutto di capire in che modo l’ex capo di Unicredit intenda rilanciare Leonardo dopo gli sbandamenti dell’era Moretti. Le novità non mancheranno ma sbaglierebbe che si aspettasse rivoluzioni o spezzatini del gruppo. Non ci sarà nulla di tutto questo ma piuttosto un’attenzione maniacale alla crescita dei ricavi e dei margini con uno sforzo supplementare nell’area commerciale attraverso una rinnovata offerta di prodotti e servizi ma soprattutto un impegno costante per fidelizzare i clienti sia nelle aree tradizionali che sui mercati emergenti.

Da Profumo il mercato si attende anche indicazioni precise su alleanze e partecipazioni e in particolare sul futuro della joint venture missilistica Mbda e su quello del consorzio con Airbus che produce aerei regionali e che attraversa non pochi problemi. Ma, vista la meticolisità con cui si sta preparando all’appuntamento lombardo di fine mese, è sicuro che Profumo non deluderà e che da Vergiate si capirà meglio dove intenda realmente andare il nuovo corso do Loenardo.